Tilsynsråd lægger nye oplysninger frem

Thomas Munk Veirum Torsdag, 25. november 2021 - 07:57

Kommuneqarfik Sermersooq har efterspurgt begrundelserne for Tilsynsrådets skarpe kritik af kommunen. Efterspørgslen er blevet efterkommet, da Sekretariatet for Tilsynsrådet tidligere på ugen har sendt et brev til kommunen, hvor kritikpunkterne udspecificeres.

Det ni sider lange dokument blev tilføjet dagsordenen til kommunalbestyrelsens møde tirsdag eftermiddag, og det viser, at et kritikpunkt, der specifik handler om borgmesterens ageren, er rettet mod sager fra tidligere borgmester Asii Chemnitz Narups (IA) embedsperiode.

LÆS OGSÅ: Tilsynsråd uddeler påbud og hård kritik til kommune i boligsag

Tilsynsrådet har før begrundelserne blev sendt til kommunen udelukkende oplyst, at rådet finder det meget kritisabelt, at borgmesteren for Kommuneqarfik Sermersooq i tre tilfælde har tiltrådt erhvervslejekontrakter uden at have sikret, at der forelå den fornødne godkendelse i Økonomiudvalget.

I sin begrundelse uddyber Tilsynsrådet, at man har konstateret, at borgmesteren den 24. januar 2017, den 14. august 2017 og 11. november 2016 tiltræder erhvervslejekontrakter, der ligger uden for de beslutninger, der er truffet i Økonomiudvalget, eller hvor Økonomiudvalget slet ikke har godkendt indgåelse af erhvervslejekontrakten.

Trak sig tirsdag morgen

Asii Chemnitz Narup trak sig tirsdag morgen som naalakkersuisoq for finanser med henvisning til boligsagen.

Asii Chemnitz Narup udtalte i den forbindelse, at hun var overbevist om, at hun og forvaltningen var på sikker grund rent juridisk, da de såkaldte erhvervslejemål blev indgået, og at de havde fået den fornødne politiske godkendelse.

Hun kom desuden med en kritik af, at der ikke forelå begrundelser for Tilsynsrådets afgørelse, og hun understregede også, at hvis der var forvaltet på forkert juridisk grundlag og ikke inddraget kommunens økonomiudvalg, så beklager hun.

LÆS OGSÅ: Boligsagen koster en Naalakkersuisoq

Sekretariatet for Tilsynsrådet beklager, at begrundelserne først bliver sendt til kommunen adskillige dage efter selve kendelsen blev kendt af offentligheden i forbindelse med Tilsynsrådets møde 9. november. Brevet fra Tilsynsrådet er dateret 22. november:

- Sekretariatet for Tilsynsrådet skal beklage, at en begrundelse for Tilsynsrådets afgørelse ikke fremgår af den skrivelse, som Kommuneqarfik Sermersooq fik tilsendt umiddelbart efter mødet i Tilsynsrådet. Det skyldes, at Sekretariatet for Tilsynsrådet valgte at prioritere, at kommunen i første omgang blev orienteret om selve afgørelsens indhold, skriver Sekretariatet for Tilsynsrådet.

- Kommune modarbejdede tilsyn

Det er ikke kun sager under den tidligere borgmester Tilsynsrådet kritiserer. Tilsynsrådet også kritisk overfor flere forhold under den nuværende. Rådet finder det eksempelvis særdeles kritisabelt, at Kommuneqarfik Sermersooq ikke har medvirket ved oplysning af sagen for Tilsynsrådet i overensstemmelse loven.

Rådet begrunder kritikken således:

- Tilsynsrådet har noteret sig, at Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har modarbejdet tilsynets lovpligtige arbejde ved at forhale udlevering af materiale, ved at udlevere betydelige mængder irrelevant materiale og ved at indrykke omfattende annoncer i dagbladene.

Efter et indledende tilsyn i 2019 skrev tilsynet til kommunen om sagen 10. februar 2020 og flere gange herefter for at få udleveret dokumenter i sagen. Her var Charlotte Ludvigsen (IA) i spidsen for kommunen, da hun tiltrådte som borgmester i juni 2019.

Råd: Oplysningsgrundlag var mangelfuldt

I dokumentet uddyber Tilsynsrådet også sin kritik af, at sagsoplysningen over for kommunens økonomiudvalg har været mangelfuld i forbindelse med, at politikerne har godkendt erhvervslejemålene gennem årene. Kommunen begyndte at benytte den omstridte praksis i 2015.

- Ved en samlet gennemgang af de fremlagte sager har Tilsynsrådet noteret sig, at oplysningsgrundlaget i alle sager har været særdeles mangelfuldt. Det politiske niveau har således ikke haft en reel mulighed for at vurdere konsekvenserne ved indgåelse af erhvervslejekontrakterne, skriver Tilsynsrådet.

Ifølge rådet er der følgende mangler i alle indstillinger til Økonomiudvalget:

Umiddelbare økonomiske konsekvenser ctr. økonomiske konsekvenser over 10 år.

Indeksering af erhvervskontrakter.

Sammenlægning af de økonomiske konsekvenser i de konkrete sager henholdsvis den samlede økonomiske belastning. Det bemærkes i den forbindelse særligt, at disse forhold kan være behandlet særskilt i Økonomiudvalget – men ikke fremlagt.

Økonomiske konsekvenser ved bevilling af boligstøttelån. Det bemærkes i den forbindelse, at udgiften til boligstøttelån afholdes af kommunen, hvilket må forventes at have en betydelig påvirkning af likviditeten i kommunen.

Den manglende sagsoplysning falder tilbage på borgmesteren:

- Det følger af styrelseslovens § 19, at borgmesteren har ansvaret for, at sager der behandles i Økonomiudvalget er tilstrækkeligt oplyst, begrunder Tilsynsrådet.