Efter påtale: Borgmester vil have sag vurderet i Tilsynsrådet

Thomas Munk Veirum Onsdag, 02. marts 2022 - 11:53

Selvstyrets Tilsyn har opfordret Kommuneqarfik Sermersooq til at genoptage et punkt, der handler om placering af et politisk ansvar for kommunens såkaldte boligsag.

Tilsynet mener ikke, at kommunalbestyrelsens afvisning af punktet på et møde 18. februar var lovlig.

Borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) siger til Sermitsiaq.AG, at hun nu vil have Tilsynsrådets vurdering af sagen, da hun er uenig i Tilsynets vurdering:

- Vi er uenige med tilsynet og vi har et advokatnotat, der bakker op om den vurdering. Derfor anmoder vi nu om Tilsynsrådets vurdering, siger borgmesteren.

- Vil blive taget op igen

Hun forsikrer samtidig om, at punktet, som Siumut-politikeren Inga Dora G. Markussen står bag, vil blive sat på dagsordenen igen, hvis Tilsynsrådet beslutter det:



- Såfremt Tilsynsrådet er enig med Tilsynet, vil punktet blive sat på til behandling igen, siger hun.

Spørgsmål: Hvad siger borgmesteren til, at kommunen igen får en besked fra Tilsynet om, at tingene ikke går efter bogen i kommunen?



- Det er træls, at vi bliver beskyldt for at have gjort det forkert. Derfor vil jeg gerne spørge Tilsynsrådet om, hvornår vi kan afvise et punkt. Det var jo et politisk flertal i kommunalbestyrelsen, der afviste punktet, siger Charlotte Ludvigsen og fortsætter:



- Jeg har svært ved at se hvad formålet af med forslaget, udover at jeg skal tage ansvar og gå af. Men det kan kommunalbestyrelsen ikke bestemme. Det er kun mig, der kan beslutte det.

Tilsyn: Der kan tages beslutning om politisk ansvar

Borgmesteren tolker altså forslaget fra Inga Dora G. Markussen således, at det er en afstemning om, hvorvidt hun skal trække sig som borgmester.

Men forslaget handler om politisk ansvar, og det kan kommunalbestyrelsen godt tage stilling til ifølge Tilsynets vurdering.

Tilsynet har fået en vurdering af sagen hos advokatfirmaet Poul Schmidt, og her er meldingen, at et forslag skal være klart udenfor kommunalbestyrelsen kompetencer, hvis det skal afvises. Og det gør forslaget fra Siumut-politikeren ikke, er konklusionen fra advokatfirmaet.

Kommunens advokat kommer til anden konklusion

Omvendt har Kommuneqarfik Sermersooq også fået lavet en vurdering af Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm. Her når advokatfirmaet frem til modsatte konklusion:

- Formuleringen i det nu foreliggende forslag, indikerer, at der ønskes placeret et egentligt ansvar. I overskriften anføres, at det er et politisk ansvar, men i beskrivelsen af forslaget, lægges der i højere grad op til at der sker placering af et egentligt (juridisk) ansvar. Hertil kommer at det i nærværende sammenhæng er noget uklart hvad der præcist menes med politisk ansvar.

- På den baggrund finder jeg ikke, at dagsordenspunktet bør behandles med dets nuværende indhold, står det i notatet, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i.