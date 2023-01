Kommune har igangsat evaluering af ældreområdet

Merete Lindstrøm Mandag, 30. januar 2023 - 14:05

Politikerne i Kommuneqarfik Sermersooq tager klager og kritik på ældreområdet alvorligt. Det understreger kommunalbetsyrelsesmedlem Inge Olsvig (IA) overfor Sermitsiaq.AG.

- Det er besluttet, at vi i Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, genbesøger kvalitetsstandarden for ældre, så vi kan sikre borgeren, der af forskellige årsager har behov for bedre hjælp, siger hun.

Inge Olsvig oplyser at kommunen har vedtaget sektorplan for ældre, som med udgangspunkt i de politiske målsætninger beskriver, hvorfor og hvordan ældreområdet skal udvikles over de kommende år (2016-2026). Der er også fastsat kvalitetsstandarder for ældre, der specificerer, hvilke kriterier der skal følges, når der skal bevilges hjælp til de ældre borgere.

Ingen fejl i sag om 92-årig

Derfor er en sag som Sermitsiaq.AG har omtalt, hvor en 92-årig kræftsyg kvinde er sendt hjem fra alderdomshjemmet efter en periode på aflastningsafdelingen også håndteret efter bogen, understreger hun.

- Vi er opmærksomme på, at den omtalte sag, ikke er det eneste tilfælde, hvor pårørende har klaget over de vurderinger, der er blevet foretaget, og de her enkeltsager viser, at der er et behov for, at vi yder en bedre indsats overfor en gruppe af ældre, der af forskellige årsager har behov for ekstra hjælp.

En af udfordringerne er ifølge kommunalpolitikeren, at der mangler et hospice, som i større grad kan imødekomme de behov, terminalt syge borgere har brug for.

Derudover mener hun ikke at lempelse af kriterierne har en større værdi i sig selv, hvis der ikke også ændres på andet.

- En lempelse vil ikke betyde, at der pludselig opstår flere pladser på plejehjem eller på trænings- og aflastningssteder. Det gør derimod ventelisten længere, slår hun fast.

Skal i dialog med Naalakkersuisut

Kommunalpolitikeren understreger igen, at ældre mennesker levere længere i dag end tidligere og, at der bliver flere ældre. Derfor er der flere ønsker om tiltag, der kan styrke forholdende på ældreområdet, fortæller hun.

- Vi vil gerne have et ældre center i kommunen og vi har rakt hånden ud til Naalakkersuisut fordi vi skal have igangsat en dialog om, hvordan denne her udfordring skal løses i samarbejde.

Kommunen har budgetteret med fire millioner kroner ekstra til ældreområdet i 2023, som blandt andet skal bruges på tiltag, der skal styrke visitationen til de kommunale ydelser.

Der er også sat fokus på, hvordan velfærdsteknologien kan frigive tid og ressourcer til mere nærvær med de ældre borgere, oplyser Olsvig.