Kommune aktiverer kriseberedskab

Thomas Munk Veirum Fredag, 07. januar 2022 - 08:47

I dagene efter nytår er Østgrønland blevet ramt af to drabssager.

Kommuneqarfik Sermersooq har derfor aktiveret et kriseberedskab i Tasiilaq og bygderne, der skal hjælpe lokalsamfundet.

- På baggrund af de sidste dages tragiske begivenheder, har vi aktiveret det lokale kriseberedskab. Det betyder, at der både i Sermiligaaq og i Tasiilaq by bliver taget hånd om de nærmeste pårørende, siger områdechef i Tasiilaq, Hjørdis Viberg, ifølge kommunens hjemmeside.

I Sermiligaaq blev en 42-årig mand fundet død 1. januar, og en 18 årig mand er blevet tilbageholdt sigtet for drab i sagen. I Tasiilaq blev en 48-årig mand fundet død 3. januar, og i den sag er hans 41-årige kvindelige samlever blevet tilbageholdt også sigtet for drab.

- Man hjælper hinanden

Ifølge kommunen vil mandskab fra Tasiilaq besøge Sermiligaaq sammen med en psykolog. I Tasiilaq er der to psykologer og en psykoterapeut ansat, som indgår i kriseberedskabsarbejdets arbejde. De skal hjælpe pårørende og berørte parter, der ønsker hjælp.

- Vi har i byen arbejdet med at udvikle vores kriseberedskab gennem et par år nu, og vi har styrket samarbejdet mellem politi, sundhedsvæsen, socialvæsen, skole og byens øvrige institutioner. Der er en god dialog omkring, hvor der er brug for hjælp og støtte, og man går ind og hjælper hinanden som en naturlig ting, udtaler Hjørdis Viberg.

På skolen i byen har man under skolepsykologen oprettet sorggrupper. I Igdlo Ungdoms- og kulturhuset tager de voksne sig af eventuelt berørte unge.

Ud over de lokale tiltag oplyser kommunen, at børnerejseholdet er på vej til byen i næste uge, på et af deres planlagte besøg. Med holdet kommer to psykologer, som har erfaring med vold og kriser, og om hvordan man hjælper mennesker i krise.