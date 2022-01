18-årig mand tilbageholdes i 28 dage for drab

Kassaaluk Kristensen Søndag, 02. januar 2022 - 13:06

En mand på 18 år er fremstillet ved grundlovsforhør i går lørdag den 1. januar, mistænkt for drab på en 42-årig mand. Den mistænkte er nu tilbageholdt i 28 dage, oplyser vagtchef ved Grønlands Politi, Gedion Qvist til Sermitsiaq.AG.

- Nu afventer vi en retsmediciner, så liget kan obduceres. Vi har på nuværende tidspunkt ikke flere oplysninger, siger han.

Grønlands Politi fik en anmeldelse om et muligt drab i bygden Sermiligaaq ved Tasiilaq 1. januar 2022 om morgenen. Den mistænkte, der nu er tilbageholdt og den afdøde, har ifølge politiet familierelationer.

Mand anholdt i Qaanaaq

Travlheden hos politiet er ved at aftage siden nytåret, oplyser vagtchefen. Der er dog sket endnu en anholdelse i går lørdag. Denne gang en mand i Qaanaaq, der er anholdt for at have udøvet vold mod en anden person. Manden skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør, oplyser politiet.

Også i Qaanaaq efterforsker politiet en brandstiftelse, hvor en yngre mand er mistænkt for at have påsat ild i et hus.

- Der er ikke sket personskade under branden. Manden, der nu er hos politiets varetægt, skal fremstilles ved et grundlovsforhør med henblik på en tilbageholdelse, siger Gedion Qvist.