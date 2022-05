Kommunalpolitiker: Narsarsuaq skal have kunstgræsbane

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 31. maj 2022 - 08:50

På trods af en fremtid uden atlantlufthavn vil kommunalpolitiker have en ny kunstgræsbane i Sydgrønland.

Det er kommunalbestyrelsesmedlem i Kommune Kujalleq, Naja Lund (IA), der har stillet et forslag om anlæggelse af en kunstgræsbane i Narsarsuaq.

Fritidstilbud til borgerne

Hun begrunder sit forslag med, at Narsarsuaq ikke bliver lukket som bygd, når lufthavnen lukker og at kommunalbestyrelsen har en forpligtelse til at sikre fritidstilbud til borgerne, fremgår det af referatet fra det seneste kommunalbestyrelsesmøde i kommunen.

- Da det på nuværende tidspunkt ikke er kendt, hvor mange borgere, der vil blive boende i Narsarsuaq, vurderes det mest hensigtsmæssigt, at diskussionen om kunstgræsbaner i Narsarsuaq eller for så vidt i kommunens bygder, tages op som et særskilt punkt i udvalg for Skoler, daginstitutioner, kultur, fritid og beskæftigelse, skriver Naja Lund i sit forslag.

Kommunen har tre kunstgræsbaner

Kommunalbestyrelsens Økonomi og erhvervsforvaltningens indstilling godkendes ved flertalsvalg og sendes til Skole, daginstitution, beskæftigelse og kultur fritid.

Der er i forvejen anlagt kunstgræsbaner i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik, til en pris på i alt 18.3 millioner kroner.