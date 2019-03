Kommission: Størst gevinst ved at udvide lufthavnen i Nuuk

Walter Turnowsky Torsdag, 21. marts 2019 - 14:10

I morgen fredag vil en række borgere i Nuuk demonstrere mod en ny lufthavn på den nuværende placering.

De mener, at den vil dele byen i to og give gener til naboerne. Derfor foreslår de, at man skal vælge den såkaldte sydløsning og flytte lufthavnen til Angisunnguaq

I debatten på de sociale medier henviser flere til Transportkommissionens betænkning fra 2011.

Det er dog ikke nødvendigvis her, at man skal finde støtte til at ændre Inatsisartuts beslutning om at bygge en 2.200 meter bane på den nuværende placering.

- Sammenfattende vil Transportkommissionen på ovenstående baggrund konkludere, at det samfundsøkonomisk er rentabelt at flytte landets centrale lufthavn fra Kangerlussuaq til Nuuk på den nuværende placering med en 2.200 m bane, lyder konklusionen i betænkningen.

Kommissionen henviser dog til, at der på det tidspunkt mangler mere præcise oplysninger om regulariteten, når man benytter jetfly. Generelt skal der nok tages det forbehold, at betænkningen efterhånden har nogle år på bagen, og at der er foretaget yderligere beregninger efterfølgende. Derudover ser lufthavnspakken anderledes ud end de forudsætninger, som kommissionen har regnet ud fra.

Fraråder længere baner

Men med disse forbehold i baghovedet, kan man fastslå, at Transportkommissionen også når frem til, at en ny lufthavn på enten Qeqertarsuaq eller Angisunnguaq syd for Nuuk vil udgøre en samfundsøkonomisk gevinst - hvis man vel at mærke holder sig til at bygge en 2.200 meter bane. Dog er gevinsten ikke lige så stor, som en lufthavn på den nuværende placering.

Kommissionen fraråder decideret, at man bygger baner på henholdsvis 2.800 (Qeqertarsuaq) eller 3.000 meter (Angisunnguaq).

- Projektalternativ 5a og 6a, hvor der indgår landingsbaner på hhv. 3000 m og 2.800 på hhv. øerne Angisunnguaq og Qeqertarsuaq syd for Nuuk er ikke medtaget i denne sammenligning, idet så lange baner ikke kan anbefales anlagt fra starten, hvis disse placeringer for en central lufthavn ved Nuuk skulle blive foretrukket, hedder det i betænkningen.

Fra Transportkommissionens betænkning

I sine beregninger når Transportkommissionen nemlig frem til, at de lange baner vil udgøre et samfundsøkonomisk tab. Og det gælder vel at mærke, selvom man har regnet en hel stribe scenarier igennem.

I et af scenarierne er tabet således på 499 millioner kroner over 25 år for den lange bane på Angisunnguaq og 671 millioner kroner for Qeqertarsuaq. Modsat viser disse beregninger en gevinst på 2.138 millioner kroner ved en 2.200 meter bane på den nuværende placering. En 2.200 meter bane på øerne syd for Nuuk vil give gevinster på henholdsvis 934 millioner kroner og 843 millioner kroner.

Beregningerne er under forudsæting af at Kangerlussuaq bliver lukket.

Transportkommissionen har også kastet et blik på den forventede regularitet på de tre lokaliteter; men understreger samtidigt, at de mangler vejrdata for at komme med en hel præcis forudsigelse for sydløsningerne. Deres vurdering ligger dog på, at regulariteten vil ligge på 94,5 procent ved landinger både på den nuværende placering og på de to øer. Ved start ligger de sydlige en anelse bedre nemlig på 98 procent mod 97 procent på den nuværende placering.

Kalaallit Airports har senest meldt ud, at man har regnet sig frem til en regularitet på 96 procent med den nuværende projekt.