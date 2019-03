Demonstration mod lufthavns-placering

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 20. marts 2019 - 09:29

Angisunnguaq-gruppen forsøger at få den fornødne folkelige opbakning til en demonstration på fredag klokken 16.00 ved Amisut og over for Inatsisartut med det enkle budskab:

- Vi vil ikke have en ny stor lufthavn midt i byen.

Det oplyser talsmanden for Angisunnguaq-gruppen, Christian Jeremiassen, der gerne vil have en ny atlantlufthavn, men ikke lige midt i byen, som vil dele byen i to.

Naalakkersuisut har afvist, at en ny placering kan komme på tale, og lufthavnsselskabet har for 14 dage siden sendt udbudsmaterielet til de prækvalificerede entreprenør-koncerner.

Fremtidssikring

– Vi vil have en ny atlantlufthavn, som er fremtidssikret og kan tage fremtidens energirigtige fly, der har brug for længere landingsbaner. Derfor anbefaler vi, at lufthavnen bygges på Angisunnguaq syd for Nuuk, hvor der er plads til udvidelser, skriver talsmanden i en pressemeddelelse.

Han oplyser desuden, at gruppen ikke vil have en ny lufthavn, som er baseret på dispensationer, og hvor regulariteten er tvivlsom på grund af faren for turbulens.

- Vi undrer os over, at det kun er ”skrivebordsgeneraler”, som indtil nu har anbefalet denne, politisk bestemte beliggenhed, som ingen tør sige imod, og at der ikke er nogen praktikere som piloter, flyveledere med videre, der anbefaler den, lyder det i striben af paroler.

Syd-løsning

Gruppen finder en syd-løsning langt bedre, fordi byudviklingen alligevel er på vej mod Siorarsiorfiit. Og det nuværende lufthavnsområde kan sagtens finansiere tunnel og bro til Angisunnguaq.

Talsmanden understreger i øvrigt, at buuh-råb ikke accepteres under demonstrationen, da der er tale om en familie-event, hvor de voksne skal agere rollemodeller for de unge.

Gruppen opfordrer til, at borgere i Nuuk tager aktivt del i debatten på Facebook-siden: Nuup mittarfiata tallinissaa - Nuuks lufthavnsudvidelsesplaner.