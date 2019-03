Asii: Lufthavnsplacering skal ikke ændres

redaktionen Onsdag, 20. marts 2019 - 17:06

- Vi står ikke over for en ny beslutning. Beslutningen er taget. Beslutningen er 2200 meter i Nuuk.

Det siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup (IA) på Facebook-gruppen 'Nuummi 2200 meteri // 2200 meter i Nuuk'.

Ingen ændring på placering

Dermed fastslår hun, at lufthavnsudvidelsen i Nuuk skal realiseres og at der ikke skal etableres en ny lufthavn syd for byen.

- Skal vi, hver gang vi bevæger os to skridt frem tage tre skridt tilbage? Skal alle samfundsmæssige beslutninger, også selvom de har været flere år undervejs, blive ved med at skulle omgøres? Og er dét måske én af hovedårsagerne til, at så få ting ender med rent faktisk at blive til noget i Grønland?, spørger Asii Chemnitz Narup i opslaget.

Hun fremhæver blandt andet, at udvidelsen er det bedst mulige løsning.

Demonstration på fredag

- Den løsning, som bedst imødekommer hensyn til borgere, miljø, placering, økonomi og så videre – inden for rammerne af det realistiske. Og inden for rammerne af det reelt mulige. Det reelt mulige, lyder det fra borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.

På fredag forsøger Angisunnguaq-gruppen at få den fornødne folkelige opbakning til en demonstration på fredag klokken 16.00 ved Amisut og over for Inatsisartut med budskabet om, at Nuuk ikke skal have en ny stor lufthavn midt i byen.

