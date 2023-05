Kommentator om Peter Olsens afgang: Det er ikke nok at uddele priser

Thomas Munk Veirum Onsdag, 31. maj 2023 - 10:39

Tirsdag trak Peter Olsen (IA) sig som medlem af Naalakkersuisut i forbindelse med en debat om KNR's problemer med at ansætte journalister.

Politisk kommentator og chefredaktør på avisen AG, Christian Schultz-Lorentzen, er ikke overrasket over, at sagen fik det udfald:

LÆS OGSÅ: Peter Olsen er trådt tilbage efter mistillidsvotum

- Det undrer mig ikke, at Peter Olsen går, for han har tacklet hele situationen omkring KNR's problemer med at rekruttere journalister fatalt. Man har ikke haft indtryk af, at der er sket nogen bevægelse i sagen overhovedet, selvom der er blevet råbt vagt i gevær længe fra KNR's side.

- Det er ikke nok at uddele priser og gennemføre andre sikkert behagelige ceremonier, man må også vise mod til at tage fat om de rigtig svære sager - herunder medierne, som er et afgørende tandhjul i det demokratiske system. Et system, der i vid udstrækning er afmonteret, fordi der mangler journalister. Især dobbeltsprogede, men også generelt. siger Christian Schultz-Lorentzen.

Et problem for demokratiet

Det er mere end et år siden, at KNR meddelte, at man droppede en af dagens radioaviser og skar ned på nyheder på hjemmesiden på grund af personalemangel. Siden lovede naalakkersuisoq at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på problemet, men arbejdsgruppen er aldrig kommet i gang.

Ifølge chefredaktør Christian Schultz-Lorentzen bør manglen på journalister ses på med stor alvor:

- I værste fald betyder det, at medierne ikke har ressourcer til at være magtkritiske nok, hvorved vi heller ikke kan være borgernes sikring for, at demokratiet fungerer, som det bør.

Den dramatiske afslutning på forårssamlingens næstsidste dag kommer i forlængelse af flere uenigheder under samlingen i koalitionen mellem IA og Siumut. Chefredaktøren hæfter sig dog også ved, at koalitionen fortsat holder:

Uenighed om Parisaftalen stikker ud

- Hvis man skal konkludere mere på forårssamlingen, må man sige, at trods storme har koalitionen vist, at man kan holde sammen. Dertil skal dog siges, at forårssamlingen ikke har en finanslov, der skal vedtages i lighed med efterårssamlingen.

- Det er jo finansloven, der som oftest giver anledning til de alvorlige uenigheder.

Med hensyn til intern uenighed i koalitionen er der to sager, der stikker ud:

- Det kan især undre, at man ikke har kunnet finde fodslag om tilslutning til Parisaftalen. Især fordi man tidligere har varslet, at man ville være en del af den.

- Og endelig kan man pege på, at en revidering af råstofloven blev skudt til hjørne under andenbehandlingen, siger Christian Schultz-Lorentzen. Efter en ny behandling i udvalg er koalitionen blevet enig om udformningen af den nye råstoflov, som skal endeligt vedtages onsdag.

Lovændringer har skabt usikkerhed

Chefredaktøren tilføjer, at med hensyn til råstofloven, så befinder Grønland sig i forvejen en situation, hvor tilliden til det at drive miner i landet næppe er på det højeste:

- Uranloven har ifølge eksperter skabt utryghed blandt investorer om, at det politiske niveau kan ændre på forudsætninger, som det er umuligt at tage højde for.

LÆS OGSÅ: Grus i maskineriet udløser udskydelse af forslaget til ny minerallov

- Dertil kommer at det ikke er mange år siden, at Aleqa Hammond ændrede på royaltybetalingerne. En ændring, der skabte rystelser i den internationale råstofbranche, fordi der også her pludselig blev ændret ved nogle betingelser, som normalt må betragtes at være hellige, hvis tilliden til investeringer skal kunne opretholdes, siger chefredaktøren.