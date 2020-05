Kofod: USA-investeringer drøftes stadig

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 26. maj 2020 - 08:59

I september 2018 offentliggjorde det amerikanske forsvarsministerium en hensigtserklæring om, at man ville investere i grønlandsk infrastruktur. Investeringen skulle være i et projekt, der kunne tjene både militære og civile formål.

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) har bedt udenrigsminister Jeppe Kofod (Soc.) om en status på dialogen med amerikanerne om deres udmelding.

I sit svar skriver Kofod, at der siden udmeldingen 16. september 2018 har været løbende kontakt mellem amerikanske, danske og grønlandske myndigheder om sagen.

Kofod oplyser, at regeringen indgår i drøftelser med USA:

- I tæt og konstruktivt samarbejde med Naalakkersuisut – og med øje for den civile nytte for det grønlandske samfund samt Kongeriget Danmarks samlede udenrigs-, forsvars, og sikkerhedspolitiske interesser, hedder det i svaret til Aaja Chemnitz Larsen.

Har indhentet oplysninger om civile og militære behov

Jeppe Kofod oplyser også, at der har været aflagt besøg i Grønland af amerikanske myndigheder, og amerikanerne har indhentet oplysninger om civile og militære behov i Kongeriget Danmark.

I december vakte det opsigt, da KNR fortalte, at amerikanske embedsmænd havde været i Grønland hen over sommeren for blandt andet at kigge på de nye lufthavnsprojekter i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat. Og at amerikanerne var i gang med at overveje, om de skulle investere i én af dem.