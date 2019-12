IA: Stop hemmelighedskræmmeri om US-investeringer

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 17. december 2019 - 06:24

Inuit Ataqatigiits medlemmer af Inatsisartuts udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg har kaldt naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger i samråd efter det er kommet frem, at USA har interesse i at investere i de tre nye lufthavne.

Sofia Geisler og Mimi Karlsen langer hårdt ud efter Naalakkersuisut efter udenrigsdepartementet har bekræftet, at Pentagon har besøgt de tre nye lufthavne.

Nu kræver de, at udvalget blier inddraget USA’s planer om at invstere i de tre lufthavne.

LÆS OGSÅ: KNR: USA undersøger de tre nye lufthavne

- Det er lidt af en chokerende oplysning at læse, at Grønland har bedt USA om at kigge på tre lufthavne, og at dette skulle være sket i løbet af sommeren, og at beslutningen er ved at blive truffet. Endnu mere forbløffende er det, at departementet for udenrigsanliggender fortæller via medierne og bekræfter, at amerikanerne i løbet af sommeren har besøgt de lufthavne, der indgår i lufthavnspakken, lyder det fra de to IA’ere.

Udvalg ikke informeret

Inatsisartuts relevante udvalg er ifølge IA ikke informeret, hvilket vækker undring hos de to politikere.

- Det ville nok ikke være så overraskende, såfremt Naalakkersuisut har informeret Udenrigs- og Sikkerhedpolitisk Udvalg om disse aktiviteter. Tværtimod har det været småt med konkrete oplysninger fra Naalakkersuisuts side overfor Udvalget, og det er ganske enkelt ikke tilfredsstillende, fortsætter næstformand Mimi Karlsen og medlem af udvalget Sofia Geisler.

- Det sker efterhånden lidt for ofte, at vi skal holde os orienteret via pressen, lyder det.

Pele Broberg har mandag sendt en lignende pressemeddelelse, hvor han kræver, at USA bør holde sig væk fra de grønlandske lufthavne.