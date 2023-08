KNI-generalforsamling: Selskabet fordobler overskuddet

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 03. august 2023 - 16:31

Det tidligere skandaleramte KNI har torsdag den 3. august holdt generalforsamling. Formand for KNI’s bestyrelse, Inger Eriksen, kunne efter et år på posten præsentere et overskud på 239 millioner kroner før skat. Det er et gevaldigt hop fra 135,1 millioner kroners overskud forrige år.

Dermed har selskabet næste fordoblet overskuddet efter års kamp med at rydde op i regnskaberne, der var konsekvens af manipulation af lagerbeholdningsværdien.

Brændstof løfter resultat

Resultatet glæder formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede, der betegner resultatet for et ekstraordinært positivt.

- KNI’s sidst afsluttede regnskabsårs høje overskud skyldes blandt andet øget salg af brændstof til krydstogtrederier, og gavner direkte den lokale befolkning, siger Múte B. Egede.

KNI består af fire forretningsenheder som er Polar Oil, Pilersuisoq, KNI Engros og Neqi A/S. Formanden for Naalakkersuisut oplyser, at Høgni Hansen indtræder i bestyrelsen.

- På baggrund af en kompetenceanalyse har Naalakkersuisut lagt vægt på at tilføre bestyrelsen kompetencer indenfor detailhandel. Derfor indtræder Høgni Hansen, som beskæftiger sig med detailvirksomhed og distribution på Færøerne, i KNI’s bestyrelse, lyder det fra formanden for Naalakkersuisut.

Fokuser på sundhed

Det globale stigninger på brændstofpriser har endnu ikke skyllet ind i Grønland på grund af Polaroils faste aftaler. Den højere overskud for øje, anbefaler Múte B. Egede KNI til at initiere tiltag som kan sikre stabile brændstofpriser, så borgerne fortsat kan nyde den stabilitet på trods af den internationale kriser.

Samtidig opfordrer formanden for Naalakkersuisut det selvstyreejede selskab om at have flere valg i butikkerne:

- KNI er igennem Pilersuisoq definerende for befolkningens adgang til dagligvarer og derigennem et sundt liv. Ud over den stærke sundhedskampagne, som selskabet kører, vil jeg opfordre til at der gøres tiltag i varesortimentet, som kan hjælpe borgerne til at træffe et sundere valg i dagligdagen, lyder det.