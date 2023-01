KNI skovler penge ind via Polaroil

Thomas Munk Veirum Onsdag, 04. januar 2023 - 15:38

Efter nogle tumultariske år med omfattende rod og efterfølgende oprydning i regnskaberne melder KNI nu om et særdeles godt halvår, hvor det er lykkedes at lande et overskud på 172 millioner kroner.

Omsætningen har været på 1.603 millioner kr. i perioden 1. april 2022 til 30. september 2022. Det er en stigning på 362 millioner kr. i forhold til sidste halvår. Egenkapitalen opgøres til 1.403 millioner kr.

På grund af skandalen omkring uregelmæssigheder i regnskabet sammenligner selskabet ikke selve resultatet med tidligere halvårsresultater men gør i stedet opmærksom på, at resultatet for hele regnskabsåret 2021/2022 var på 90 millioner kroner. Det er altså langt overgået alene i første halvår.

Rekordlevering af olie

Den positive udvikling skyldes ifølge selskabet en stigende omsætning i både Varedivisionen (Pilersuisoq og KNI Engros) på seks procent men især en stigning i Energidivisionen (Polaroil) på hele 65 procent.

KNI skriver i en pressemeddelelse, at det positive resultat er bedre end forventet på nuværende tidspunkt efter oprydning i regnskaberne, og at det især skyldes, at krydstogtskibene med turister er tilbage efter corona:

- Især effekten af den øgede turisme påvirker KNIs halvårsregnskab positivt med rekordlevering af bunkerolie indkøbt og solgt til verdensmarkedspriser fra Polaroil til krydstogtskibene, og mersalg i Pilersuisoq.

Tilfredsstillende prissikringer

- Det er glædeligt, at turismen i år har bidraget med et væsentligt beløb til de nødvendige investeringer, der skal foretages til renovering af tankanlæg, butikker og lagre, skriver KNI.

Selskabet skriver videre, at det er tilfredsstillende, at den almindelige forbruger igennem hele 2022 ikke har mærket noget til de stigende verdensmarkedspriser på brændstof, fordi KNI har indgået prissikringer, før priserne begyndte at stige.

KNI forventer, at resultatet for 2. halvår af regnskabsåret 2022/23 bliver på et lavere niveau end for 1. halvår, blandt andet fordi aktiviteten indenfor turismen vil være lavere.