KNAPK langer ud efter RAL og RG: Naalakkersuisut må blande sig

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 07. februar 2023 - 08:59

KNAPK melder sig nu i debatten om Royal Arctic Lines (RAL) nye priser på fragt af eksportgods.

Fragtprisen er blevet sat op med 32 procent med kort varsel med henvisning til, at inflationen uden for Grønland koster RAL penge. Prisstigningen har fået hård kritik fra blandt andre Royal Greenland, hvor direktør Nils Kinnerup udtalte, at regningen kunne ende hos fiskerne.

KNAPK er ikke imponeret over de to selvstyreejede selskabers ageren i sagen, og formand Nikkulaat Jeremiassen udtaler i en pressemeddelelse, at 'citronen kan ikke presses yderligere'.

- Har tålt situationen længe

Han mener ikke Royal Greenland kan tillade sig at sende regningen for transporten videre til fiskerne, og at Naalakkersuisut må træde til og ændre sine økonomiske krav til de to selskaber:

LÆS OGSÅ: RAL´s forklaring: Prisstigninger skyldes global inflation

- Fiskerne har tålt situationen længe nok, men nu er tiden kommet til politisk handling.

- Indfør inflationspakke, olietillæg, højere indhandlingspris for fisk og indfør midlertidige lavere overskudsgrad i kriseperioden samt suspension af aktieudbytte, siger Nikkulaat Jeremiassen.

Målsætninger bør sænkes

Han henviser til at Royal Greenland præsterede et resultat af primær drift på 344 mio. kr. i 2021, og at Royal Arctic Line A/S i 2021 havde en soliditetsgrad på 43,4 procent.

LÆS OGSÅ: Royal Greenland om pristigning hos RAL: Regningen kan ende hos fiskerne

- KNAPK mener, at Naalakkersuisut må sænke sine målsætninger om overskud i offentligt ejede virksomheder midt i krisetid. Det giver ingen mening at fastholde urealistiske overskudsmål, hvor forbrugerne og kystnære fiskere skal betale regningen, siger han og fortsætter:

- Dernæst må offentligt ejede virksomheder prissætte deres service, ydelser og opgaveløsning som reflekterer krisesituation med krig i Europa og international inflation. Selskaberne har høj nok solvensgrad til at nedbringe deres overskud, egenkapital og sænke deres servicepriser.