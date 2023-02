RAL´s forklaring: Prisstigninger skyldes global inflation

Thomas Munk Veirum Onsdag, 01. februar 2023 - 10:51

Naalakkersuisut har godkendt, at det selvstyreejede rederi Royal Arctic Line (RAL) hæver priserne på gods, der eksporteres fra Grønland. Det kunne Sermitsiaq.AG fortælle tirsdag eftermiddag.

Onsdag morgen oplyser rederiet på sin hjemmeside, at priserne sættes op på grund af global inflation og dermed stigende omkostninger for RAL.

Ifølge RAL sker prisændringen på eksportgods, fordi fragtpriserne på det område er relativt lavere end for import og ikke afspejler RAL's omkostninger til den fragt:

Fragtpriser til Grønlands holdes på samme niveau

- Selvom eksportpriserne stiger, er de fortsat betydeligt lavere end den pris som den almindelige forbruger betaler for importen. Eksempelvis vil en eksportfrysecontainer stadig koste under 50% af en tilsvarende container til Grønland. 32% kan lyde af meget, men i absolutte tal taler vi om mindre end 30 øre per kg, skriver RAL.

Rederiet understreger, at fragtpriserne for gods til Grønland og internt rundt i landet forbliver de samme.

Administrerende direktør i RAL, Verner Hammeken, udtaler, at rederiet har bestræbt sig på at komme tættere på en mere omkostningsbaseret fordeling af prisniveauet:

Effektiviserings- og spareprogram sat i værk

- Vi har derfor set på de reelle omkostninger ved vores service, og har valgt at hæve eksportpriserne så de i højere grad afspejler de faktiske omkostninger, udtaler Verner Hammeken og fortsætter:

- Dette har sammen med et aggressivt effektiviserings- og spareprogram gjort det muligt at undgå prisstigninger for gods til Grønland og internt i Grønland. I en periode med stærk international inflation vil dette alt andet lige have en vis positiv effekt for forbrugere via de handlende samt for byggeriet.

Sermitsiaq.AG arbejder på en uddybende kommentar fra Verner Hammeken til prisstigningerne.

