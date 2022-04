KNAPK fortsat utilfreds med rogn-pris

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 20. april 2022 - 07:37

Landets største fisker- og fangerorganisation, KNAPK, er stadigvæk utilfreds med Royal Greenlands kilopris på stenbiderrogn. Aftalen blev dog underskrevet 2. påskedag, med en pris på 22 kroner og en krone i bonus per kilo stenbiderrogn.

Dermed er det altså kun marginalt mere end det oplæg, der lå fra starten af forhandlingerne fra Royal Greenland på 22 kroner per kilo. Dog har Royal Greenland garanteret opkøb af 100 tons mere end først lovet, og ydermere så kan prisen ikke sænkes, hvilket tidligere har været en mulighed.

Formanden for KNAPK siger om aftalen:

- Fiskeriet skulle have været startet den første april. Forhandlingerne har trukket ud, fordi vores forhandlingspartner ikke er i landet, og forhandlingerne er foregået igennem mail, mener formanden.

- Vi havde to valg til sidst, skal vi begynde fiskeriet eller skal vi gå klip af fiskeriet, selvom det har været en hård vinter for de fleste fiskere, forklarer formanden for KNAPK, Nikkulaat Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.

Ønskede 53 kroner kiloet

Stenbiderfiskeriet skulle have startet den 1. april, men på grund af uenighed om kiloprisen på stenbiderrogn, kunne fiskerne først indhandle stenbiderrogn fra i går den 18. april.

- Fiskerne i de forskellige forvaltninger krævede 53 kroner per kilo, før forhandlingerne kunne starte. Men forhandlingerne kan ikke trække længere ud, fiskerne har allerede mistet meget. Derfor blev vi nødt til at underskrive aftalen.

- Men hvad siger fiskerne til den aftalte pris?

- Jeg ved, at mange fiskere ikke er tilfredse med prisen, men de vil selvfølgeligt meget gerne starte fiskeriet efter en hård vinter.

- Var stop for fiskeriet og demonstrationer det værd?

- Vi har demonstreret, fordi vi ikke er tilfredse, og fordi vi har fået nok. Vi har på den måde også kontaktet ejerne, som er Naalakkersuisut, som ikke vil blande sig i sagen. Dette er meget ærgerligt.

Håbede Naalakkersuisut ville blande sig

- Men hvorfor skal de blande sig i forhandlingerne, når det kan gå udover forhandlingerne fremover?

- Prisforskellen mellem stenbiderrogn i Danmark og i Grønland er meget forskellige. Så vi håbede, at de på den måde kunne komme på banen, men de vil det så ikke. Vi vil starte forhandlingerne tidligere på året til næste år, og vi vil gøre os klar til forhandlingerne starter, siger formanden for KNAPK.

Nikkulaat Jeremiassen forklarer, at Royal Greenland har forhøjet kvoten med 100 tons, og at prisen er fastsat, så den ikke kan blive lavere.

Royal Greenland vil ikke kommentere på formanden for KNAPK's udtalelser, da de ikke vil have, at forhandlingerne skal foregå igennem pressen. Royal Greenland har dog tidligere fortalt, at fiskeriselskabet mener, at KNAPK ikke har overholdt en forhandlingsaftale, som danner grundlaget for forhandlingerne om prisen på stenbiderrogn.

Departementet for Fiskeri og Fangst har meddelt, at fiskeriet efter stenbider mandag den 18. april åbnes i alle forvaltningsområder, bortset fra 1Ba og 1A. Her er datoerne ikke på plads endnu.

Der kan fiskes stenbider i 60 sammenhængende fiskedage fra startdato, eller indtil kvoten er opfisket.