Royal Greenland: KNAPK overholder ikke forhandlingsaftalen

Fredag, 01. april 2022 - 13:05

Forhandlinger om prisen på stenbiderrogn er gået i hårdknude mellem fisker- og fangerorganisationen KNAPK og Royal Greenland, og det har betydet, at fiskeriet efter stenbider ikke er kommet i gang, selvom det skulle være begyndt i dag fredag.

KNAPK beskylder Royal Greenland for at sætte både pris og indhandlingsmængde for lavt.

Men pris og mængde afgøres ud fra, hvad Royal Greenland forventer at kunne afsætte på verdensmarkedet. Derfor vil det skade både virksomheden og fiskerne på længere sigt, hvis Royal Greenland køber mere og dyrere stenbiderrogn, end virksomheden kan afsætte.

Det forklarer koncern kommunikationschef i Royal Greenland, Masaana Egede:

- Fiskerne er vores vigtigste samarbejdspartnere. Derfor er det vigtigt, at vi er ordentlige overfor fiskerne og er ærlige om den pris, vi kan give. Ellers bliver prisen lavere næste år.

Ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger var prisen på 15 kroner pr. kilo i slutningen af sæsonen sidste år. Året før var prisen helt oppe over 40 kroner kiloet. Den høje pris skyldes i høj grad at Island det år ikke havde deres MSC-cerificering på plads, og at udbudet derfor var meget lavt i forhold til efterspørgsel efter den certificerede rogn.

Har tilbudt 22 kroner kiloet

- Når vi fastsætter pris og mængder, er det reelt ud fra verdensmarkedet og konkurrencen. Hvis vi ikke gør det, ender vi med, at hobe for meget rogn op og drukne markedet. Det vil igen betyde, at vi næste år ikke kan købe så meget, fordi vi ikke kan komme af med det, siger Masaana Egede til Sermitsiaq.AG.

Kommunikationschefen oplyser, at Royal Greenland har tilbudt 22 kroner kiloet, og at selskabet vil indhandle omkring 700 tons.

Det er kutyme i fiskeriet, at konkurrerende selskaber efterfølgende kommer med deres priser. Det kan få priserne til enten at stige eller falde i løbet af fiskeriet efter stenbider.

KNAPK har meldt ud, at foreningen ikke vil give sig og forlanger en højere pris, og fiskeriet kan ikke komme i gang før der foreligger en aftale mellem de to parter. KNAPK forlanger, at Royal Greenland kommer med et nyt udspil.

Egede: Forhandlingsaftale ikke fulgt

I den forbindelse siger Masaana Egede, at Royal Greenland gennem mange år har haft et godt samarbejde og forhandlinger om stenbider med KNAPK, og han er ærgerlig over dette års udvikling:

- Vi har fulgt en forhandlingsaftale i mange år. Den er i det her tilfælde ikke blevet overholdt. Forhandlingsaftalen ser vi som et godt grundlag for de videre forhandlinger, og vi er klar til at forhandle ud fra den, siger Masaana Egede.

IA opfordrer til hurtig løsning

I Inatsisartut opfordrer medlem af fiskeriudvalget, Hans Aronsen (IA), til, at parterne finder en løsning:

- Når man arbejder for fiskernes interesser, så er det altafgørende, at man ikke forringer deres muligheder for indtjening, og derfor må KNAPK lægge sig i selen for at nå et resultat så hurtigt som muligt, ellers kan fiskerne se langt efter sikre indtægter, udtaler Hans Aronsen.