KNAPK demonstrerer mod Royal Greenland

Kassaaluk Kristensen Mandag, 11. april 2022 - 07:50

Mandag formiddag klokken 10.00 vil gummistøvler og over-alls marcherer sammen mod Royal Greenlands hovedkontor i Nuuk og til Selvstyret bagefter.

KNAPK accepterer ikke det kuldsejlede forhandlinger om prisen for stenbiderrogn og arrangerer en demonstration mod sin modpart mandag.

- Som bekendt er forhandlingerne om prisen for stenbiderrogn med Royal Greenland A/S strandet, og situationen er ikke acceptabelt for KNAPK. Det vil kulminere med demonstration mod Royal Greenland, lyder det fra KNAPK i en kortfattet meddelelse.

Demonstrationen starter ved Aqqusinersuaq 31 mandag den 11. april klokken 10.00, hvor demonstranter sammen går mod RG’s hovedkontor, hvorefter turen går videre til Selvstyret.

Parter træder vande

Fiskeriet efter stenbidere skulle være gået i gang 1. april men er udskudt, da forhandlinger om prisen mellem Royal Greenland og KNAPK er gået i stå.

Konflikten bunder i, at KNAPK mener Royal Greenland sætter både pris og indhandlingsmængde for lavt. Mens Royal Greenland holder fast i, at pris og mængde afgøres ud fra, hvad selskabet forventer at kunne afsætte på verdensmarkedet.

