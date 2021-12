Kirsten Fencker: Det er ikke for sjov vi laver restriktioner

Merete Lindstrøm Tirsdag, 07. december 2021 - 11:47

Efter nye restriktioner er indført stillede Naalakkersuisoq for sundhed Kirsten Fencker (N) mandag op til interview med Sermitsiaq.AG for første gang siden pressemøde d. 12. november.

- Jeg kan godt forstå befolkningens frustrationer, men vi har simpelthen prioriteret smitteopsporing og arbejdet med restriktioner over pressemøder, siger Kirsten Fencker.

LÆS OGSÅ: Demokraatit: Naalakkersuisut forsømmer befolkningen

Siden d. 12. november har der ikke været pressemøde, på trods af smittestigning i Upernavik og Qasigiannguit, og nye restriktioner flere gange.

Men nu er der indført restriktioner, som skal gælde frem til marts, og en bekendtgørelse der automatisk indfører en række andre restriktioner i byer og bygder, hvor der er smittespredning fra ukendte smittekilder.

Nogle restriktioner som for eksempel adgang til offentlige steder er blevet landsdækkende. Til gengæld er adgangskravene lempet, så man i stedet for at skulle være fuld vaccineret nu også kan få adgang med en negativ coronatest der er maksimum 48 timer gammel.

- Det er for at give personer, der ikke er vaccineret flere muligheder for at indgå i samfundet, på lige fod med dem som er vaccineret, siger Kirsten Fencker.

Forsøger at undgå ny variant

En anden af de ny indførte restriktioner er, at man skal have en maksimum 48 timer gammel pcr-test for at rejse ind i landet fra på onsdag. Frem til nu har testen måtte være op til 72 timer gammel.

- Vi forsøger at undgå at der kommer folk ind i landet med den nye variant omikron, ved hjælp af den kortere tidsperiode for testen, siger Kisten Fencker.

Omikron er sidste nye skud på corona-stammen som er blevet opdaget i Sydafrika. Ifølge flere eksperter vil den blive den herskende variant i Europa i løbet af få måneder. Eksperterne ved ifølge statens Serum Institut i Danmark endnu ikke, om den er mere smitsom end Deltavarianten, og om man bliver mere eller mindre syg af den end tidligere varianter

LÆS OGSÅ: Hele landet underlægges restriktioner

De seneste måneder har budt på mange forskellige restriktioner i forskellige dele af landet. Blandt andet har Upernavik været underlagt ekstra skrappe restriktioner, da omkring 20 procent af befolkningen pludselig var smittet. Men det er altid en afvejning af at undgå smittespredning, samtidig med at undgå for stor begrænsning på befolkningens levevis, understreger naalakkersuioq.

- Det er ikke for sjov, vi laver restriktioner. Det er for at beskytte befolkningen og inddæmme smitten mest muligt. Vi vurderer altid, hvilke restriktioner der er mindst muligt indgribende. Det gælder især, når de skal vare i så lang tid som de nye restriktioner, der gælder til marts, siger hun.

Flere skal have boostervaccinen og børn skal vaccineres

Næste skridt i vaccineplanen er booster til alle og at børn ned til fem år skal vaccineres.

- Booster med Pfizer for ældre og risikogrupper, samt influenzavaccine til børn og vokse kører nu, og i det nye år vil boostervaccine med Moderna starte op. Naalakkersuisut er også indstillet på at børn fra 5 år kan tilbydes pfizer vaccine fra det nye år, oplyser Kirsten Fencker til Sermitsiaq.AG

Og så er planen at naalakkersuisut skal kommunikere mere med befolkningen, lover Kirsten Fencker.

- Jeg har kaldt hele naalakkersuisut sammen til møde i fredags og igen mandag, så vi kan finde ud af, hvordan vi bedst muligt kommunikere mere åbent med borgerne om coronasituationen overordnet.