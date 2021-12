Demokraatit: Naalakkersuisut forsømmer befolkningen

Merete Lindstrøm Mandag, 06. december 2021 - 11:09

Sidste gang naalakkersuiut holdt pressemøde om corona var den 12. november. Siden da har der flere gange være over 100 smittede i dagens opdateringer, Upernavik er blevet underlagt skrappe restriktioner efter der blev fundet 81 smittede den 23. november.

Qasigiannguit har ligeledes oplevet voldsom smitte, uden at naalakkersuisut har været ud og tale til befolkningen om situationen, og det er langt fra godt nok, påtaler medlem af Inatsisartut for Demokraatit Anna Wangenheim.

- Det er den manglende struktur i formidlingen jeg savner, fordi man i stedet for at skabe tryghed og forudsigelighed gennem klar og tydelig kommunikation ved ændringer, skaber frustrationer og utryghed, siger Anna Wangenheim til Sermitsiaq.AG.

Skaber utryghed

Senest er der indført restriktioner i hele landet i form af tre nye bekendtgørelser der blev kundgjort søndag aften og trådte i kraft til midnat.

- Jeg mener at de burde have været ude med en pressemeddelelse og minimum afholde et pressemøde senest i fredags, idet bekendtgørelsen blev ændret her fra midnat.

Den manglende kommunikation og den sene udmelding har konsekvenser for samfundet påpeger demokraten.

- En masse borgere og offentlige og private arbejdspladser møder ind til en ny hverdag uden at være forberedt på de nye tiltag.

Siden koalitionen begyndte arbejdet i aril, har det været kutyme, at alle partiformand er blevet hørt, når nye restriktioner skulle indføres. Det er ikke tilfældet denne gang oplyser Jens-Frederik Nielsen.

Envejs kommunikation om nye restriktioner

Aqqalu Jerimissen har fået et telefonopkald, hvor han er orienteret om de nye restriktioner, men har ikke været involveret i beslutningerne.

Erik Jensen har også fået et opkald i sidste uge, om hvilke restriktioner, der var på vej, men det var mere en orientering end en egentlig dialog, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

Han bakker op om kritikken fra Demokraatit om, at naalakkersuisut har været alt for usynlige under den seneste udvikling i coronakrisen, og at det skaber unødig utryghed i befolkningen.

Sermitsiaq.AG har siden d. 22. november forsøgt at få et interview med naalakkersuiut om coronasituationen. Det lykkedes i dag mandag den 6. december.