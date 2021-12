Hele landet underlægges restriktioner

Merete Lindstrøm Søndag, 05. december 2021 - 18:47

Flere restriktioner, der allerede gælder i nogle områder af landet, indføres nu overalt. Det er blandt andet kravet om vaccination eller negativ coronatest for at få adgang til offentlige steder.

Det er ifølge Naalakkersuisuts pressemeddelelse for at undgå mere smittespredning i landet, at der indføres nye regler.

Fremover skal mundbindet frem i alle byer og bygder, hvor der inden for de seneste 14 dage er konstateret smitte med Covid-19 med ukendte smittekæder.

Det gælder personer personer på 12 år og derover, som befinder sig i lokaler, hvor offentligheden har adgang til. Det gælder også i offentlige transportmidler.

Det er restriktioner som allerede gælder i Nuuk, Upernavik og Qassigiannguit.

Rejser internt i landet

Ydermere strammes reglerne for rejser internt i landet, så man skal være fuldt vaccineret eller have en negativ coronatest, der er maksimalt 48 timer gammel for at rejse fra sted til sted.

Den regel har hidtil været gældende for Nuuk, Upernavik og siden sidste uge også Qasigiannguit.

Hvis man ikke er vaccineret, skal personer over to år nu i karantæne i 14 dage efter ankomst, eller indtil man har en ny negativ test. Hvis ikke det er muligt at få foretaget en test på ankomststedet, skal man være i karantæne i 14 dage.

Personer i karantæne må ikke deltage i arrangementer eller forsamlinger. De må dog gå i dagligvarebutikker for at foretage nødvendige indkøb, hvis de bruger mundbind eller visir.

Fakta En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19, straks når personen har afsluttet et vaccinationsforløb og kan dokumentere dette.



Personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som ved anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, omfattes af de samme regler som færdigvaccinerede.



En gyldig Covid-19 test er en negativ PCR- eller antigentest, som er foretaget af, eller på vegne af, sundhedsvæsenet, og som er maksimalt 48 timer gammel.



Der er undtagelser for blandt andet politiet, sundhedsvæsenet og Arktisk Kommando. Kilde: Naalakkersuisut

De nye restriktioner der handler om adgang til offentlige steder betyder, at man skal være færdigvaccineret eller have en negativ coronatest, der er maksimum 48 timer gammel for at komme på visse offentligt tilgængelige steder oplistet herunder.

Kravet omhandler steder hvortil offentligheden har adgang, og hvor personers ophold sædvanligvis ikke er af kortvarig karakter som f.eks.:

Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og lignende.

Kulturinstitutioner herunder bl.a. kulturhuse, biografer, museer og udstillingshaller.

Medborgerhuse og lignende.

Biblioteker.

Indendørs idrætsfaciliteter – herunder bl.a. idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre.

Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende.



Disse steder er undtaget fra krav om færdigvaccination eller krav om negativ test:

Lokaler og tilhørende arealer der anvendes til detailhandel.

Posthuse.

Lufthavne.

Ekspeditionslokaler, serviceskranker mv. hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder.



Følgende personer er undtaget:

Personer under 12 år.

Personer der opholder sig i byer eller bygder, hvor der ikke inden for de seneste 14 dage er konstateret smitte med Covid-19 med ukendte smittekæder, og hvor det ikke er muligt at blive testet for Covid-19.



Der vil på corona.nun.gl under ”Områderestriktioner” fremgå en opdateret liste med hvilke byer og bygder der er konstateret smitte med ukendte smittekæder de seneste 14 dage.

Det gælder i øjeblikket for Nuuk, Upernavik (samt tilhørende bygder) og Qasigiannguit.

De nye regler gælder forløbigt fra den 6. december 2021 til og med den 6. marts 2022. Bekendtgørelsen om midlertidige restriktioner i offentligt tilgængelige steder HER.

Du kan læse bekendtgørelsen om betingelser for rejser i landet HER.