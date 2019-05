Kim Kielsen samler råstofområdet

Nukappiaaluk Hansen / Walter Turnowsky Fredag, 24. maj 2019 - 13:59

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen har i dag, fredag, besluttet, at områderne, der omfatter VSB redegørelser og IBA aftaler samt offentlige høringer, ikke skal længere være under naalakkersuisoq for erhverv, energi og forskning.

Opdelingen på flere departementer under ansøgningsprocessen er tidligere blevet kritiseret af mineselskaberne, da de mener behandlingen af ansøgninger om udnyttelse er alt for tung. Kritikken har især været rettet mod erhvervsdepartementet.

Kritikken fra industrien fik tidligere i år Demokraterne og IA til at kræve, at man gør processen smidigere og genindfører et-dørs-princippet.

Efter minemessen PDAC bebudede naalakkersuisoq for råstoffer, at han vil gøre noget ved sagen og foreslå Naalakkersuisut at samle sagsbehandlingen af ansøgning om udnyttelsestilladelser med undtagelse af miljøvurderingen.

Det blev dog i første omgang ikke til noget. Ifølge Sermitsiaq.AGs oplysninger blev Erik Jensen banket på plads af Kim Kielsen i slutningen af april.

Skifter til råstofområdet

Men nu gennemføres ændringen så alligevel.

Områderne samfundsøkonomisk bæredygtighed og borgerinddragelse, der inkluderer VSB redegørelser og IBA aftaler samt offentlige høringer, skal fremover varetages af naalakkersuisoq for råstoffer og arbejdsmarked, oplyser selvstyret i en pressemeddelelse.

- Ændringerne på mineralområdet gennemføres for at understøtte en forenkling af myndighedsstrukturen på råstofområdet. På nuværende tidspunkt er de store aktuelle sager om samfundsmæssig bæredygtighed i mineralprojekter i det væsentligste færdigbehandlet på myndighedsniveau, meddeles det.

Anden ændring

Det er ikke det eneste ændring, som Kim Kielsen har foretaget.

Det børnerelaterede indsats under Socialstyrelsen, der i dag er delt op mellem forskellige styrelser og institutioner, skal fremover varetages af Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, meddeles det yderligere.