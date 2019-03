Råstoffer: Múte kræver smidigere arbejdsgange

Walter Turnowsky Tirsdag, 05. marts 2019 - 08:58

Fremover skal mine-industrien alene have et departement, der skal behandle deres ansøgninger.

I dag har erhvervsdepartementet ansvaret for at behandle de socio-økonomiske spørgsmål, hvilket opleves som en stor barriere af industrien med lange sagsbehandlingstider, der kan løbe op i flere år

-Den største hindring lige nu for at skabe fremgang inden for råstofsektoren er den manglende gennemsigtighed i det administrative system, fastslår IA’s formand Múte B. Egede, der i halvandet år har siddet som Naalakkersuisoq for Råstoffer og fået indsigt i, hvordan mine-industriens ansøgninger ender i en karusseltur, hvor sager utallige gange skubbes mellem to departementet.

-Vi skal have genindført one-door-shop princippet, hvor alle råstofbeslutninger læggers ind under et og samme departement – råstofdepartementet, fastslår Múte B. Egede. Fordelen vil efter hans mening være, at der kan blive sat 100 procent fokus på en sag.

Han støttes af Demokraternes medlem af råstofudvalget Randi Vestergaard Evaldsen, der har samme tanker.

-Vi skal simpelt hen have forsimplet processen. Den skal smidiggøres, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at få en blomstrende mineindustri, der kan sikre landet nye og vigtige indtægter, forklarer IA-politikeren, der i disse dage deltager i verdens største råstofmesse – PDAC – i Toronto.

-Vi hører fra adskillige aktører i mine-branchen, at erhvervsdepartementet opleves som en showstopper. Det skal vi have lavet om på, fastslår IA-landsformanden. Miljøspørgsmål skal fortsat ligge i miljødepartementet, da han mener, at det er sundt med en form for armlængdeprincip mellem de industrielle-rammebetingelser og så vurderingen af en ansøgning, når det gælder de miljømæssige aspektre.

Han mener, at der er stærke kræfter i det administrative system, der er svære at danse med.

-Set i det lys er det nødvendigt med en politisk styring og en vision for området.

Randi Vestergaard Evaldsen fastslår, at det er nødvendige forandringer, hvis Grønland skal få succes inden for råstofsektoren.

-Beslutningen om at overføre de socio-økonomiske elementer i råstofbehandlingen fra erhvervsdepartementet til råstofdepartementet er i dag en beslutning, som Formanden for Naalakkersuisut kan tage eller sætte på dagsordenen, siger Demokraternes tidligere landsformand.