Kielsen sætter Erik Jensen på plads

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 29. april 2019 - 07:55

På verdens største råstofmesse i Toronto, PDAC, der blev holdt i starten af marts, blev den ansvarlige naalakkersuisoq for råstoffer Erik Jensen fra flere sider forelagt et brændende ønske om at få minimeret den bureaukratiske behandling af efterforsknings- og udnyttelsestilladelser.

Branchens forslag om at få lagt hele det bureaukratiske system ind under et enkelt departement gjorde indtryk på Erik Jensen, der over for avisen Sermitsiaq bebudede, at han ville tage det op i Naalakkersuisut-regi, fordi det alene er Formanden for Naalakkersuisut, der bestemmer, hvordan ressortfordelingen skal se ud.

Håndfast afvisning

Sermitsiaq.AG erfarer, at Kim Kielsen i utvetydige vendinger fik givet Erik Jensen besked om, at det alene er formanden og kun ham, der tager sig af sådanne spørgsmål. Og Kim Kielsen er ikke til sinds at ændre på ressort-fordelingen, der ville minimere erhvervsdepartementets kompetence-områder.

Såvel IA’s formand Múte B. Egede som Demokraternes fungerende formand Randi Vestergaard Evaldsen støtter råstofbranchen forslag, oplyste de til Sermitsiaq.AG under konferencen.

- Den største hindring lige nu for at skabe fremgang inden for råstofsektoren er den manglende gennemsigtighed i det administrative system, fastslog IA’s formand Múte B. Egede over for Sermitsiaq.AG i Toronto og tilføjede:

-Vi skal have genindført one-door-shop princippet, hvor alle råstofbeslutninger læggers ind under et og samme departement – råstofdepartementet.

Randi: Proces skal smidiggøres

Randi Vestergaard Evaldsen tilslutter sig også en ændring og begrundede det på følgende måde:

- Vi skal simpelt hen have forsimplet processen. Den skal smidiggøres, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at få en blomstrende mineindustri, der kan sikre landet nye og vigtige indtægter.

IA’s formand vil – i modsætning til Kim Kielsen – gennemføre en sådan ressortforandring, hvis partiet efter et valg får den nødvendige indflydelse til at gennemføre ændringerne.