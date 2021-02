Sådan vil Kim blande sine Naalakkersuisut-kort

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 08. februar 2021 - 11:45

Vil Kim Kielsen meddele, at han vil indkalde Inatsisartut med det ene punkt at kunne trykke på valgknappen?

Det er et af de spændende spørgsmål, der rejser sig, efter at Demokraterne har meddelt, at man ikke kunne støtte de krav til en ny koalitionsaftale, som Erik Jensen har præsenteret for dem.

Den 16. februar starter Vintersamlingen, hvor alle politikere er i Nuuk, men spørgsmålet er, om Kim Kielsen vil samle Inatsisartut-politikerne tidligere for at få et valg udskrevet.

Erik Jensen har indledt forhandlinger med den øvrige opposition og Kim Kielsen er næppe inde i varmen, da det handler om at definere en ny politisk kurs, som han faldt på under formandsopgøret på landsmødet i Siumut i slutningen af november.

Det behøver imidlertid ikke at blive et spørgsmål om valgudskrivelse eller ej. Det forventes nemlig også, at Kim Kielsen vil meddele, hvem der skal overtage de ledige poster efter Demokraternes exit fra Naalakkersuisut.

Sermitsiaq.AG erfarer, at Vittus Qujaukitsoq skal have indlemmet erhvervs- og råstofområdet under sig efter Jens-Frederik Nielsen. Kim Kielsen skulle overtage udenrigs- og energi-området fra Steen Lynge, og Martha Abselsen vil igen stå som øverst politisk ansvarlig for sundhedsdepartementet, som Anna Wangenheim efterlader sig.

Sermitsiaq.AG vil live opdatere fra Kim Kielsens pressemøde, der starter klokken 13.00.