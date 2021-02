Demokraterne forlader koalitionen

K. Kristiansen og J. Schultz-Nielsen Mandag, 08. februar 2021 - 11:04

Jens-Frederik Nielsen forklarede på pressemødet, at forhandlingerne med Siumuts ledelse ikke "gav pote".

- Siumut vil med Erik Jensen ændre politisk kurs, har vi fået meddelt. Der er en splittelse i Siumut for fuld skrue, og vi ved aldrig, hvad partiet står for, og derfor er det svært at stole på Siumut nu, hvilket er forklaringen på, at de tre medlemmer fra Demokraterne af Naalakkersuisut forlader Naalakkersuisut, oplyste Jens-Frederik Nielsen.

Jens-Frederik Nielsen fastslog, at der var behov for at få luften renset.

Han meddelte, at Demokraterne ikke længere er støtteparti, og at man vil forhandle fra sag til sag.

Det var blandt andet kravet om at flere offentlige institutioner skal flyttes ud på kysten, som Demokraterne ikke kunne støtte, hvis man skulle indgå en ny koalitionsaftale med den nye Siumut-ledelse.

Håber på et valg

Om det ender i et valg, kunne Demokraternes formand ikke sige noget, men han ville gerne opfordre til det.

Jens-Frederik Nielsen siger, at han gerne ser, at befolkningen får lov til at træffe en beslutning om, hvilken vej Grønland skal gå.

- Og ikke Simuts skøjten mellem højre og venstre, sagde Jens-Frederik Nielsen.

Ifølge Jens-Frederik Nielsen er en af de primære årsager til, at Demokraterne nu er ude af koalitionen er, at partiet ikke længere ved, om Siumut er på samme side vedrørende økonomisk selvstændighed:

- Vi mener altid, at man skal kunne klare sig økonomisk uden tilskud. Vi ved ikke længere, om Siumuts ledelse mener det samme, eller om partiet ændrer kursen. Det kan vi ikke være med til, derfor går vi ud, siger han.

Vedrørende de tre ledige stillinger i Naalakkersuisut er det op til Kim Kielsen at indsætte nye Naalakkersuisut-medlemmer, fortalte han.

Øjeblikkelig udtræden

Beslutningen om at udtræde af Naalakkersuisut er sket med øjeblikkelig virkning.

Det er Demokraternes håb, at høringsprocessen med Kuannersuit-projektet vil blive fuldført, så grundlaget for at tage en endelig beslutning er til stede.

