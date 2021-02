Erik Jensen går i forhandling med IA

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 08. februar 2021 - 10:15

Demokraterne har haft møde med Erik Jensen mandag formiddag, men forud for dette møde er IA blevet indkaldt af Erik Jensen, der øjensynligt ikke tror på, at han kan lande en aftale med Demokraterne, hvor fingeraftrykket af Siumuts nye politiske kurs er synligt for borgerne.

IA’s formand Múte B. Egede bekræfter over for Sermitsiaq.AG, at han og den politiske næstformand Aqqaluaq B. Egede deltager i det første officielle møde, som IA er indkaldt til af Erik Jensen i dag mandag klokken 11.00.

For få minutter siden indkaldte Demokraterne til pressemøde klokken 11.00, hvor de ville orientere om forhandlingerne om en ny koalitionsaftale.

Ufravigeligt krav

- Det vil være tosset andet end at møde op og se, hvad vi politisk vil blive præsenteret for af den nye ledelse i Siumut, fastslår Múte B. Egede.

Der er imidlertid to meget afgørende punkter, som skal være på plads, hvis IA vil træde ind i en koalition.

- Vi har et ufravigeligt krav om, at Kuannersuit-projektet skal stoppes, bliver det understreget af IA-formanden.

Et andet forhold ligger ham lige så meget på sinde, hvis oppositionspartiet skal ind og bære et Naalakersuisut-ansvar.

Splittelse skal bilægges

- Det er afgørende, at splittelsen i Siumut bliver bragt i orden. Vi ønsker ikke at indgå i et samarbejde, hvor vi bliver hvirvlet ind i en hvepserede, som den vi har set længe og ser nu udspille sig i partiet. Borgerne sukker jo efter stabile politiske rammer og at det er dem der kommer i første række i det politiske arbejde fremfor politisk polarisering og magtkampe, siger Múte B. Egede, der har indkaldt sin hovedbestyrelse til et møde senere på dagen.

Sermitsiaq.AG er bekendt med, at Erik Jensen forud for IA-mødet mødtes med Demokraterne, som har haft weekenden til at spekulere over de ting, der skal pilles ved i den nuværende koalitionsaftale, der skal sikre, at Siumuts nye politiske linje bliver indfriet.

Da Siumuts nye politiske retning er langt mere venstredrejet og Demokraterne allerede har måttet bøje sig på flere punkter for at indgå i den nuværende koalitionsaftale, tyder noget på, at Demokraterne ikke har kunnet indvilge i de krav, som Siumuts nye ledelse har præsenteret for Demokraterne.

Deadline

Der er ingen tvivl om, at Erik Jensen har travlt med at få landet en aftale. En naturlig deadline vil nemlig være den 16. februar, som er Vintersamlingens første dag, og hvor Kim Kielsen som formand for Naalakkersuisut kan vælge at trykke på valgknappen.