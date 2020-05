Kielsen: Vi havde set frem til spørgetime

Thomas Munk Veirum Mandag, 25. maj 2020 - 17:45

I sidste uge kunne Sermitsiaq.AG fortælle, at Formandsskabet for Inatsisartut havde aflyst en spørgetime med naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen.

Årsagen til aflysningen var, at formandsskabet havde ønsket, at formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, skulle i ilden, og formandsskabet ville ikke acceptere afløseren Karl Frederik Danielsen.

I en pressemeddelelse gør Kim Kielsens departement opmærksom på, at det er ham, der bestemmer, hvem der skal komme til spørgetimen:

Formanden bestemmer

- I følge § 37, stk. 7, i forretningsorden for Inatsisartut, kan Formandskabet for Inatsisartut fastsætte spørgetimer til Naalakkersuisut. Men det er formanden for Naalakkersuisut, der afgør, hvilken naalakkersuisoq der stiller op til spørgetimen, står der.

Kim Kielsen peger desuden på, at han er en del af en partilederrunde på onsdag i Inatsisartut. En debat der er afsat tre timer til. Det er grunden til beslutningen om, at Karl Frederik Danielsen skulle træde i stedet:

- Det skal præciseres, at det ikke var Naalakkersuisut, der aflyste spørgetimen. Naalakkersuisut har lagt mange arbejdstimer ind i forberedelsen. Vi havde faktisk set frem til spørgetimen, udtaler Kim Kielsen.

Tidligere på kant med formandsskabet

Det er ikke første gang, at Kim Kielsen er på kant med Formandsskabet for Inatsisartut dette forår. Det skete også, da Kielsen på et pressemøde fortalte, at der ikke blev nogen forårssamling på grund af coronakrisen.

Det blev efterfølgende blankt afvist af Formandsskabet for Inastsisartut, der tværtimod slog fast, at naalakkersuisut-formanden ikke havde kompetence til at aflyse en samling.

Formandsskabet for Inatsisartut ledes af Vivian Motzfeldt (S). På sommerens landsmøde i Siumut er hun én af formandskandidaterne.