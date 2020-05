Danielsen droppet til spørgetime

Merete Lindstrøm Fredag, 22. maj 2020 - 07:56

Ved spørgetimer, stiller et medlem af Naalakkersuisut op til spørgsmål fra salen. Hvis ikke den pågældende Naalakkerusisoq kan svare på de stillede spørgsmål, kan det henvises til skriftlig besvarelse efterfølgende.

Formandskabet for Inatsisartut har ved denne samling fremsat ønske om, at spørgetimen i salen blev holdt af formanden for Naalakkersuisut selv, da det er en kort samling, og der ikke er lagt andre spørgetimer på dagsordenen.

Men til dagens planlagte spørgetime valgte formanden at trække sig i sidste øjeblik og i stedet sende Naalakkersuisoq for Infrastruktur Karl Frederik Danielsen.

Den gik bare ikke. Ifølge Sermitsiaq.AG´s oplysninger takkede Formandskabet nej til suppleanten og spørgetimen blev droppet.

Spørgetimen åbner for dialog

Fra flere partier lyder det, at spørgetimen er essentiel for muligheden for at få Naalakkersuisut i tale om deres arbejde.

Den fungerer som en mulighed for, at have direkte dialog med Naalakkersuisut, hvor man kan spørge ind til forskellige sager og få indsigt.

- I en spørgetime kan vi få svar uden, at man laver alt muligt bureaukratisk hurlumhej. Det giver også åbenhed til samfundet, siger Múte B. Egede (IA).

- Det er mig en gåde, at spørgetimen blev droppet. Jeg vil stærkt appelere til Naalakkersuisut, at dette ikke sker igen. Der må komme en forklaring på, hvad grunden er til, at spørgetimen blev aflyst, mener IA-formanden.