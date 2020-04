Forårssamling afholdes mod Kielsens ønske

Merete Lindstrøm Tirsdag, 21. april 2020 - 16:08

Formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at forårssamlingen skal afholdes snarest muligt. Det er besluttet på et møde tirsdag i Formandsskabet for Inatsisartut.

- Det bliver i en light udgave for at få behandlet de ting, det kræves for at overholde forretningsordenen, udtaler Vivian Motzfeldt.

Hermed er tvivlen om, hvorvidt der skulle være samling her i foråret manet til ro. Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, har flere gange meldt ud, at han ikke ønsker en forårssamling, fordi han mener, at politikere og embedsværk skal bruge kræfterne på at håndtere coronakrisen.

Demokraternes formand Nivi Olsen har tidligere tirsdag bekræftet overfor Sermitsiaq.AG, at hun og Demokraterne bakker op om Kielsens indstilling. Men selvom Siumut og Demokraterne sidder på tre ud af fem stole i formandskabet og dermed i teorien har flertal til at beslutte en aflysning af samlingen, så er udfaldet blevet et andet.

Beslutningen går imod formandens ønske om, at Inatsisartut først skulle samles til efteråret igen. Samtidigt imødekommer det oppositionspartiernes ønske om en forårssamling nu, som de fremsendte i et åbent brev til Formandskabet i sidste uge.

Ifølge 1. næstformand, Mimi Karlsen ( IA ), vil der ikke blive åbnet op for nye forslag til behandling overhovedet. Meningen er, at de ting, der blev 1. behandlet på efterårssamlingen, skal 2. og 3. behandles på denne forårssamling. Desuden er der indstillinger til flere udvalg samt repræsentanter i FN, der skal udpeges.

Det er endnu uvist, hvilken dato samlingen skal begynde, men Formandskabet oplyser, at der ikke er ændret ved den oprindelige beslutning om at udskyde samlingen én måned fra 17. april. Forberedelserne til den kommende forårssamling er altså skudt i gang.