Oppositionen: Vi vil have samling nu

Fredag, 17. april 2020

Der har tidligere været en del forvirring om, hvorvidt samlingen var udskudt eller aflyst helt.

I den forbindelse meldte Formandskabet for Inatsisartut ud, at det alene er Inatsisartut, der kan beslutte, hvorvidt forårssamlingen skal aflyses eller ej. Kim Kielsen oplyste ellers på et pressemøde, at samlingen var aflyst, men den stod for egen regning, viste det sig efterfølgende.

Indtil videre er samlingen udskudt en måned fra den planlagte start den 17. april.

Men nu vil de fire oppositionspartier altså have rykket det frem. Hvornår de gerne ser samlingen begynde, kan formanden for IA ikke uddybe nærmere.

- Snarest muligt. Vi er altid klart til at komme i gang, men det er op til Formandskabet, hvornår datoen bliver, siger Muté Bourup Egede til Sermitsiaq.AG.

Der skal lovgivning til

I det åbne brev henviser partierne til, at der skal træffes vigtige beslutninger om håndteringen af coronasituationen i den nærmeste fremtid, og at det kræver samling af Inatsisartut.

- Vi går igennem vanskellige tider. Heldigvis er vi ikke så hårdt ramt sundhedsmæssigt forårsaget af Covid-19. Dog har det allerede nu store konsekvenser for vores dagligdag og økonomi, skriver de.

Partiformændene er blandt andet bekymrede over den seneste viden fra Økonomisk Råd, der viser, at landets økonomi vil få en mærkbar tilbagegang på grund af krisen. Samtidig har Naalakkersuisut meldt ud, at rammerne for årets finanslov må ændres på grund af situationen.

- Vi anmoder derfor Formandskabet om, at Inatsisartut samles snarest. Da det kun er Inatsisartut, der kan ændre ved den lovgivning, de har vedtaget.Der er brug for, at forberede løsninger på de konsekvenser, coronaen allerede har og vil give, mens tid er.

Vil have åbnet for rejser her i landet

Partierne mener også, at der er mulighed for at slække på nogle af de rejseforbud, der er indført i landet, hvilket øger muligheden for at samle politikerne i Nuuk igen.

- Man kan nu begynde gradvist, at åbne op for landet, hvad indenrigstrafikken angår. Derfor må Inatsisartut nu i arbejdstøjet og lave det arbejde, det skal laves ud fra den seneste udvikling. Man må udvise rettidigt omhu, slutter de i brevet som er underskrevet af Múte Bourup Egede ( IA ), Tilie Martinussen ( SAM) , Hans Enoksen ( PN ) og Aqqalu Jerimiassen ( A ).