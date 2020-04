Formandskabet: Forårssamling er ikke aflyst

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 06. april 2020 - 17:47

Formandskabet i Inatsisartut tilbageviser nu påstanden om, at årets forårssamling i Inatsisartut aflyses.

- Dette er ikke korrekt. Forårssamlingen er hverken ”droppet” eller aflyst, men alene udsat indtil videre, lyder det i en pressemeddelelse, underskrevet af Inatsisartuts formand, Vivian Motzfeldt (S).

Formandsskabet fastholder dermed udsættelsen af Inatsisartuts forårssamling, lyder det i en pressemeddelelse.

Kielsen-udtalelse

Under et pressemøde onsdag den 1. april oplyste formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S), at der ikke bliver en forårssamling.

- Jeg kan sige, at der ikke bliver afholdt en forårssamling for Inatsisartut. Vi har nu holdt en ekstraordinær samling. Vi ved endnu ikke, hvordan coronavirus vil udvikle sig i vores land. Derfor blev samtlige partiledere enige i, og har henvendt sig til formandskabet, om deres ønske om, at samlingen først bør holdes til efteråret, lød forklaringen fra Kim Kielsen den 1. april.

Ikke aflyst – udsat

Formandskabet i Inatsisartut gør det klart i sin pressemeddelelse, at samlingen er udsat indtil videre, og at meldingen om aflysning har skabt forvirring blandt medlemmer af Inatsisartut.

Inatsisartut skulle ellers samles den 17. april, men formandsskabet har udsat samlingen i indtil videre en måned.

- Jeg kan sige, at samtlige partier ønsker at bruge deres ressourcer på at bekæmpe covid-19. Udviklingen kan ændre sig uge for uge, og time for time. Derfor er det nødvendigt, at vi har ressourcer og tid til at klare os igennem perioden, siger Kielsen og forklarer endvidere, at samtlige partiledere igen indsendte en opfordring til Inatsisartuts formandsskab den 23. marts.

Opfordringen lød på, at Inatsisartuts beslutning om at udsætte forårssamlingen bør ændres, så Inatsisartut først kan samles igen til efteråret.

Flere begrundelser

Kielsen forklarer, at flere departementer i Selvstyret er nærmest tomme. Det administrative ressourcer bør derfor bruges til bekæmpelse af sygdommen, der nu hærger resten af verden.

Indtil nu er der elleve bekræftede tilfælde i Grønland, alle i Nuuk.

- Siumut har tilbagekaldt sine forslag til Inatsisartuts forårssamling og IA har ikke indsendt nogen forslag. Partierne ønsker at bruge deres kræfter på at bekæmpe coronavirussen, for alle vores helbreds skyld, lyder det fra Kim Kielsen.

Kim Kielsen understreger, at partierne respekterer formandsskabets beslutninger. Partilederne skal dog holde møde og forholde sig til Formandsskabets udmelding.