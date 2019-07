Kielsen: Jeg har ingen fiskerilicens

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 18. juli 2019 - 11:27

Oplysningen fremgår af et paragraf 37 svar til Sofia Geisler, IA, der ønsker at få klarlagt, om Kim Kielsen er inhabil i spørgsmål om hellefisk-kvoter i Nuuk Fjorden.

Kim Kielsen fastslår i øvrigt i sit svar:

- Det kan efter min opfattelse ikke stå alene, at opgøre et økonomisk omfang af et givet fiskeri som kriterie for, om en licenshaver må vurderes som inhabil ved arbejdet med etablering af et forvaltningsområde, i det område hvor vedkommende udfører fiskeriet, skriver Kim Kielsen og henviser til sagsbehandlingslovens kapitel 2, hvor det er beskrevet, hvordan inhabilitetsbegrebet skal forståes og administreres.

Begrænset omfang

Kim Kielsen understreger, at hans adgang til at drive erhvervsmæssig fangst og fiskeri er blevet godkendt af Udvalg til Valgs Prøvelse – senest i maj 2018, og omfanget har været begrænset.

- Mine aktiviteter og indtægter ved fiskeri og fangst er som nævnt ikke en del af mit hverv som formand for Naalakkersuisut. De er af personlig og privat karakter og ikke et offentligt anliggende, jf. § 37 i Inatsisartuts Forretningsorden, står der i svaret.