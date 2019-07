Mistanke om Kielsens habilitet fejet af bordet

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 08. juli 2019 - 12:03

Det er IA-politikeren Sofia Geisler, der i et paragraf 37 spørgsmål vil have rene linjer, når det gælder behandlingen af spørgsmålet om oprettelse af et forvaltningsområde for hellefisk i Nuuk Fjorden.

Spørgsmålet

- Har man i forbindelse med behandlingen af spørgsmålet om oprettelse af forvaltningsområdet for Nuuk Fjorden taget højde for, at der i Naalakkersuisut sidder indflydelsesrige medlemmer, der har/kan have egne særinteressser i spørgsmålet om en forvaltningsområde for det nævnte område, lyder spørgsmålet fra Sofia Geisler, der henviser til, at Kim Kielsen er i besiddelse af et erhvervsjagtbevis.

Formandens Departement har svaret på spørgsmålet og oplyser, at Kim Kielsen fortsat er i besiddelse af et erhvervsjagtbevis.

- Det fremgår af den nævnte lov og den nævnte bekendtgørelse, at et erhvervsjagtbevis giver rettigheder til at udøve fangst og jagt som erhverv. Det giver ingen rettigheder til at udøve fiskeri som erhverv, fastslår departementet og tilføjer:

Krav om licens

- Bestemmelserne om adgang til erhvervsmæssigt fiskeri er fastsat i Landstingslov om fiskeri. Det fremgår af loven, at retten til at udøve erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium kun må udøves med fartøjer, der i kraft af ejerforhold er hjemmehørende i Grønland, jf. lovens § 6. De nærmere regler om udstedelse af og betingelser for at oppebære licenser til fiskeri fremgår af de licens- og artsbekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i Landstingslov om fiskeri. Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen om kystnært fiskeri efter hellefisk, at erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk er betinget af enlicens.

Det bliver ligeledes pointeret i svaret, at en fiskerilicens ikke er knyttet op på, at man også skal have erhvervsjagtbevis.

Årsskiftet

Det oplyses i øvrigt, at Naalakkersuisut har en forventning om, at forvaltforningsområdet kan oprettes fra årsskiftet. I løbet af september vil Naturinstituttet komme med en rådgivning, der skal ligge til grund for det videre arbejde i Departementet for Fiskeri.