Stædig Geisler: Er Kim til fugl eller fisk?

Sofia Geisler henviste til, at Formanden for Naalakkersuisut var i besiddelse af et erhvervsjagtbevis og ville af den grund have at vide, om han var inhabil i spørgsmålet om at der skal oprettes et forvaltningsområde for hellefisk i Nuuk Fjorden.

Formandens Departement oplyser, at Kim Kielsen rigtig nok har et erhvervsfangerbevis, men det alene ikke give rettigheder til at udøve fiskeri som erhverv.

Standardformular

Det pudsige er imidlertid, at Kim Kielsen tilbage til den 10. marts 2015 udfyldte en standardformular, hvor han indberettede om erhverv og økonomiske interesser.

Vedrørende indtægtsforhold og punkt 3:

Selvstændig indtægtsgivende virksomhed, som udøves ud over hvervet som medlem af Inatsisartut. Arten registreres.

Kim Kielsen har udfyldt dette punkt med følgende ord:

Fisker/Fanger.

Det får Sofia Geisler til at komme med yderligere spørgsmål med følgende begrundelse:

- Er det tilfældet, at Formanden for Naalakkersuisut er i besiddelse af en licens til fiskeri, må den naturlige konsekvens være, at det bliver oplyst, hvor stort omfanget af dette fiskeri er, og om det betyder, at Formanden for Naalakkersuisut er inhabil i arbejdet med etablering af et forvaltningsområde dér, hvor han fisker, skriver Sofia Geisler.

Hun henviser til, at hellefiskebestanden har været udsat for et højt fisketryk, fordi fiskeriet ikke har været reguleret.

En anden fremstilling

I et andet brev, underskrevet af Kim Kielsen den 19. maj 2015, oplyser Kim Kielsen til Formanden for Inatsisartut, at han besidder et erhvervsjagtbevis, men nævner ikke med et ord om, at han også fisker, hvilket skemaet to måneder tidligere indikerer.