Kielsen: Forslag om Selvstyre-ejet bank skal undersøges

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 18. februar 2020 - 07:43

Henrik Fleischer har i et paragraf 37 spørgsmål givet udtryk for, at Selvstyret bør overveje at etablere en bank, en kreditforening, et pensionsselskab og et forsikringsselskab. Forslaget begrundes konkret for bankens vedkommende med, at borgerne skal have adgang til billigere lån.

Grønlands Erhvervs direktør Brian Buus Pedersen mener, at Fleischers forslag både er naivt og tåbeligt og håber, at Naalakkersuisut ”klart og entydigt” afviser forslaget.

LÆS OGSÅ: GE: Fleischer-forslag er naivt og tåbeligt

- Nu er der stillet et paragraf 37 spørgsmål. Af den grund vil jeg ikke give et svar til Henrik Fleischer. Han skal ikke læse det i pressen. Det må være Naalakkersuisoq for Finanser, der skal komme med et svar, oplyser formanden for Naalakkersuisoq Kim Kielsen til Sermitsiaq.AG og henviser til den normale sagsprocedure.

Hvad er din holdning til Fleischers forslag som formand for partiet Siumut?

- Man kan ikke bare tage kasketten af, som man har lyst til, men jeg vil sige, at det ikke er første gang, at emnet er oppe at vende i Inatsisartut. Det er Inatsisartut-medlemmernes frie ret at fremkomme med emner, der kan undersøges, hvad der gavner og ikke gavner det grønlandske samfund. Ja, hvilke plusser og minusser der gælder inden for de forskellige finansielle områder såsom bank eller forsikringsvirksomhed, siger Kim Kielsen og tilføjer:

Beslutningsgrundlag

- Når der er en undersøgelse, har vi noget, som vi fælles kan forholde os til og eventuelt træffe beslutninger ud fra, siger Kim Kielsen, der ikke er bekymret for, at debatten og en undersøgelse vil være ugunstig for investorers lyst til at smide penge i det grønlandske samfund.