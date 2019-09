Karl Frederik Danielsen: Ingen indikationer på at Kangerlussuaq påvirker negativt

Walter Turnowsky Onsdag, 25. september 2019 - 12:30

De nye lufthavne vil være rentable, selvom det nu fortsat bliver muligt at flyve til Kangerlussuaq i stedet for. Det forventer naalakkersuisoq for infrastruktur Karl Frederik Danielsen (S), selvom han ikke har en egentlig økonomisk analyse til at bakke forventningerne op.

I de samfundsøkonomiske analyser, der ligger forud for vedtagelsen af lufthavnspakken har man udelukkende regnet på de to modeller, hvor Kangerlussuaq omdannes til heliport eller banen forkortes til 1.500 meter. Dette skete under forudsætning af, det en renovering af Kangerlussuaq skulle betales fra grønlandske side.

Ingen beregning

Det nuværende scenarie, hvor Kangerlussuaq holdes åben som atlantlufthavn, men hvor forsvaret betaler for renovering af lufthavnen, er der således ikke regnet på.

På den baggrund har Sermtsiaq.AG bedt om et interview med Karl Frederik Danielsen (S) for at få oplyst, hvad de samfundsøkonomiske konsekvenser af det nuværende scenarie bliver.

- Den samfundsøkonomiske konsekvensvurdering konkluderede, at det er rentabelt at bygge de nye lufthavne. Der var i analysen lagt til grund, at Grønlands Selvstyre skulle foretage betydelige investeringer i landingsbanen i Kangerlussuaq. Der er nu indgået en principaftale med Forsvarsministeriet om Forsvarets fortsatte brug af Kangerlussuaq Lufthavn. Omfanget af Forsvarets investeringer i Kangerlussuaq Lufthavn skal nu afklares over det næste års tid, skriver Karl Frederik Danielsen i et skriftligt svar, da han ikke kunne finde tid i sin kalender til et interview.

‘Stærke indikatorer’

- Der er således ikke noget der indikerer, at Forsvarets fortsatte brug af Kangerlussuaq vil belaste den samfundsøkonomiske konsekvensvurdering af den samlede lufthavnsstruktur negativt. Det er tværtimod utvivlsomme stærke indikatorer på, at de nye lufthavne er rentable - også med Kangerlussuaq åben for civil trafik. Dette bakkes op af de passagerstrømsanalyser, der er udført i forbindelse med det lovforberedende arbejde, skriver naalakkersuisoq videre uden dog at uddybe yderligere, hvori de 'stærke indikatorer' består.

Han tager således heller ikke stilling til, hvorvidt den samlede lufthavnspakke ville være mere rentabel med Kangerlussuaq som heliport eller ej.

Kan påvirke Ilulissat

Formand for Kalaallit Airports, Johannus Egholm Hansen forklarer, at han regner med, at Kangerlussuaq kun i ringe grad vil påvirke Nuuk.

- Derimod kan det ikke på forhånd udelukkes, at aftalen om lufthavnen i Kangerlussuaq vil kunne have en lidt større påvirkning på økonomien i den nye lufthavn i Ilulissat, såfremt luftfartsselskaberne måtte vælge at lade deres fly med de turister, som vil udgøre en del af passagergrundlaget for lufthavnen i Ilulissat, flyve til Kangerlussuaq og så videre derfra til Ilulissat, siger han i en pressemeddelelse.

- En sådan trafikstruktur vil dog ikke være det som de rejsende foretrækker, da betydningen af direkte flyforbindelser vægter meget højt når rejsende vælger deres rejsemål, og der er intet, der indikerer, at en sådan påvirkning ville være ødelæggende for projektets samlede økonomi.

Intet svar på spørgsmål om ny analyse

Kalaallit Airports vil nu 'foretage de nødvendige følsomhedsberegninger i forhold til den mulige påvirkning som aftalen kan have på passagergrundlaget i de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat', hedder det videre.

Sermitsiaq.AG har spurgt Karl Frederik Danielsen om, hvorvidt der skal udarbejdes an ny samfundsøkonomisk analyse. Det spørgsmål, har han undladt at svare på.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at Naalakkersuisut hele tiden har fastholdt, at driften af Kangerlussuaq vil skulle afstemmes med det fremtidige trafikbehov. Det fremgår ligeledes af anlægslovens bemærkninger, at kommunen skal inddrages i en afdækning heraf, skriver han.