Aftale om Kangerlussuaq: KAIR frygter for økonomien

Redaktionen Torsdag, 19. september 2019 - 13:54

Bevarelse af Kangerlussuaq som en international lufthavn, der fortsat kan anvendes af civile fly, risikerer at svække økonomien i Kalaallit Airports, KAIR.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Johannus Egholm Hansen, bestyrelsesformand for Kalaallit Airports forklarer, at civil trafik til og fra Kangerlussuaq kan betyde, at beregninger bag lufthavnsprojektet ikke holder stik.

- Det er klart, at man skaber tvivl om passagerprognosernes holdbarhed for de to nye lufthavne. Dermed skaber man også tvivl om de økonomiske forudsætninger i Kalaallit Airports holder.

Han tilføjer dog, at det er helt afhængig af i hvilket omfang rute- og charterfly rent faktisk vil benytte Kangerlussuaq efter 2023.

Samtidig er det uklart, hvad aftalen om Kangerlussuaq betyder for hele samfundsøkonomien. I den samfundsøkonomiske analyse, der ligger til grund for lufthavnspakken, er der udelukkende regnet på modeller, hvor Kangerlussuaq enten nedgraderes til en heliport eller til en 1.500 meter bane. Scenariet, hvor man bevarer lufthavnen som atlantlufthavn, er der ikke offentliggjort nogen økonomisk analyse af.

