Kangerlussuaq løb med sejren

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 01. juni 2021 - 08:46

I alt 15 byer og bygder deltog i Grønlands Idrætsforbunds konkurrence - bydysten - hvor det gjaldt om at få gået og løbet længst per indbygger.

Konkurrencen forløb over en uge, og i alt registrede de 15 byer og bygder 15.214 kilometer.

Set i forhold til indbyggertallet blev der gået og løbet længst i Kangerlussuaq.

- Vi har en overbevisende vinder i Kangerlussuaq. Sikke et engagement, de har lagt for dagen! De har gået hele 3.438 kilometer og i gennemsnit 7,5 kilometer per indbygger under dysten! Vildt imponerende, lyder det fra Ella Grødem fra Grønlands Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

GIF glæder sig over aktive fællesskaber

Andenpladsen gik til Uummannaq, hvor man nåede op på 1,68 kilometer per indbygger, og tredjepladsen til Kagaatsiaq.

Alt i alt er Grønlands Idrætsforbund godt tilfreds med tilslutningen til det nye initiativ, der er en del af forbundets mål om at få flere i Grønland til at bevæge sig:

- By-dysten har i det hele taget været en rigtig positiv oplevelse. Vi kan se, at den har motiveret til at samles om at gå og løbe sammen i mange byer og bygder. Man har været gode til at opfordre til at komme med ud og gå, hvilket tyder på, at den har fået folk med i et aktivt fællesskab, som måske ellers ikke var kommet ud og havde fået den oplevelse. Det glæder os, siger Ella Grødem.