Orla løber 1.000 kilometer

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 31. maj 2021 - 15:58

For sidste gang i denne måned skal Orla Isaksen Mølgaard snøre sine løbesko og begive sig ud på en løbetur på ti kilometer.

Han har på nuværende tidspunkt tilbagelagt 990 kilometer siden 1. maj, og skal dermed afslutte sin egen udfordring i dag, når han har løbet 10 kilometer.

- Det er ikke fordi, jeg elsker at løbe. Min motivation ligger mere i, at jeg mere eller mindre har lovet mig selv, at jeg vil løbe samlet 1.000 kilometer i maj i år, siger Orla Isaksen Mølgaard til Sermitsiaq.AG.

Han løb sammenlagt 600 kilometer i maj sidste år og har dermed overgået sig selv med hele 400 kilometer i år. Han har endnu ikke lidt belastning, da han er mere forberedt ved løbeturene, fortæller han.

I år har han en gang imellem løbet sammen med Mika Lyberth, der sammenlagt har løbet 500 kilometer på en måned.

Psykisk udfordrende

Orla Isaksen Mølgaard løber omkring 40 kilometer per dag. Tre dage har han holdt helt fri fra løberiet, mens han har flere dage, hvor han løber kun om morgenen.

- Det mest udfordrende er at skulle stå op klokken 5.30 og så løbe. Så løber jeg igen om eftermiddagen, når jeg har fået fri. Men jeg har ikke planer om at fortsætte med at løbe efter maj, siger Orla Isaksen Mølgaard, der arbejder som elektriker.

Han begynder sit sidste løb klokken 17.30 i eftermiddag og regner med at ankomme til kolonihavnen i aften omkring klokken 18.10 sammen med Mika Lyberth. Og hvis der er stemning for det, så vil makkerparret springe i havet ved kolonihavnen, lyder det.

Ironman kommer for tur

Orla Mølgaard besluttede sig for at løbe i maj, da Ironman i København blev aflyst sidste år. Efter nytåret vil han begynde at træne op til Ironmanløbet til august næste år. Men indtil da, vil han holde orlov fra træningen.

Ironman er kendt som "kongedistancen" inden for sportsgrenen triatlon, hvor man skal svømme 3.862 meter, cykle 180,24 km og løbe 42,195 km, som svarer til en marathon.

På grund af restriktioner gældende i Nuuk, har Orla Isaksen Mølgaard og Mika Lyberth besluttet at holde begivenheden i aften via de sociale medier. Folk, der har lyst til at følge med i afslutningen på løbeturen vil få mulighed for at følge direkte med på Facebook.