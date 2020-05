Orla løber 600 kilometer i denne måned

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 30. maj 2020 - 14:48

I morgen søndag vil det være en særlig dag for elektrikerlærlingen Orla Isaksen Mølgaard. Han løber sine resterende ti kilometer, efter han har løbet i sammenlagt 600 kilometer på en måned.

Det hele startede egentlig med en udfordring fra sin bror. I første omgang var det ellers planen, at han skulle løbe i sammenlagt 405 kilometer. Men hans bror sagde til ham, at han ville løbe 500 kilometer i denne måned.

- Min psyke kunne ikke klare den udfordring, derfor besluttede jeg selv for at løbe 100 kilometer mere end ham. Jeg har aldrig løbet over 200 kilometer i en måned, derfor har det været selvfølgeligt hårdt, fortæller han. Sermitsiaq.AG talte med ham, efter han havde løbet sammenlagt 482 kilometer.

Løb i alle dage

Orla Isaksen Mølgaard løber hver dag denne måned.

- Jeg tager ud for at løbe ti kilometer, så snart jeg vågner. Når jeg så har fri, løber jeg 11,1 kilometer, så jeg løber halvmaraton næsten hver eneste dag. Jeg har, på grund af de mange løbeture, fået flere overbelastninger i forskellige steder på kroppen. Jeg har brugt en del kinesiotape på den seneste tid, siger Orla Isaksen Mølgaard, der oprindeligt kommer fra Qeqertarsuaq.

Orla Isaksen Mølgaard har flere målsætninger til fremtiden Kim Rosing Photography

- Hvad har været det mest udfordrende?

- Min psyke. Jeg starter med at løbe fra klokken 06.45. Men da jeg nåede 300 kilometer følte jeg virkelig, at det er muligt at nå målet. Jeg tvivlede i første omgang på, om jeg overhovedet ville gennemføre det, svarer han.

1000 kilometer til næste år

- Har du andre målsætninger til fremtiden?

- Jeg har allerede startet med at tænke på, om jeg skal løbe 1000 kilometer i maj, næste år. Men det afhænger af, om jeg har motivation til det. Hvis jeg skal være helt ærlig, så hader jeg at løbe. Det er min psyke, der driver mig, jeg er et konkurrencemenneske, der ikke vil tabe et væddemål. Jeg har slet ikke nødt løbeturene, men hvis jeg stopper det, jeg er i gang med, vil jeg skulle mig selv fælt.

Han vil tage en pause i en uge, når han har løbet sine 600 kilometer. Derefter skal han i gang med sine forberedelser til Qeqertarsuaq Race og Nuuk Maraton.

- Så skal jeg så forberede mig til min allerførste Ironman-konkurrence, som skal ske til næste år, lyder det fra Orla Isaksen Mølgaard.