Deltagere har tilbage lagt 9.867 km

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 30. maj 2021 - 15:57

Hele 1.737 km har borgerne i Kangerlussuaq gået eller løbet indtil videre. Grønlands Idrætsforbunds arrangement har indtil videre været et vellykket arrangement. Forbundet afslutter Maaji Nuan er et succesfuld by-dyst.

-Vi har nu sammenlagt gået til Himalayabjergene i Nepal, hvor verdens højeste punkt ligger, 9.867 km. Sejt, skriver Grønlands Idrætsforbund på deres Facebook.

Aktive folk

Folk rundt omkring i landet har deltaget aktivt. Borgerne i Uummannaq er indtil videre nummer to, men de har været de mest aktive i forhold til de andre byer.

163 borgerne i Uummannaq har nemlig gået i fællesskab, hvilke har imponeret forbundet.

- Man kan virkelig fornemme en god gejst ude i by og bygd. Det er fantastisk at se, hvordan mange steder samler store grupper og går sammen. Uummannaq er oppe på et gå-fællesskab på 163 personer! Virkelig imponerende engagement og sammenhold! Det varmer at se, skriver Grønlands Idrætsforbundet.

Du kan stadig nå, at registrer dine kilometer her.

Den by eller bygd, der har gået eller løbet flest kilometer per indbygger vinder. Derfor deles det samlede antal kilometer for byen eller bygden med antallet af indbyggere for at få det gennemsnitlige antal km per indbygger, oplyser Grønlands Idrætsforbund.