Kan stå uden løn eller pension: 8.261 borgere mangler at anvise NemKonto

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 08. august 2023 - 13:14

Er du en af dem, der ikke har anvist en NemKonto, så har du præcis fire dage til at gøre det. Og det mangler 8.261 borgere i Grønland at gøre, lyder det i en pressemeddelelse fra selvstyret.

Fra den 12. august sker alle udbetalinger fra det offentlige via NemKonto-systemet. Ifølge selvstyrets opgørelse mangler 8.261 borgere på 18 år og op at anvise en NemKonto.

- Det er vigtigt, at alle får NemKonto, ellers risikerer nogen borgere at stå uden en indkomst og uden mulighed for at kunne betale husleje osv. Det har været varslet et godt stykke tid nu, og de ca. 81 procent, der nu har en NemKonto, har hørt budskabet.

- Det er vigtigt, at vi nu når de sidste ca. 19 procent, så vi får sikret alle inden den 12. august, siger styrelseschef i Digitaliseringsstyrelsen, Katrine H. Nathanielsen.

NemKonto bruges til indbetaling af disse:

Løn fra det offentlige

Pension

Studiestøtte

Boligsikring

Restskat fra skattestyrelsen

Andre sociale ydelser

Nemt at få NemKonto

Første gang, NemKonto kom på tale var i 2020. I foråret 2023 er det varslet, at NemKonto bliver implementeret i Grønland denne måned.

Selvstyret opfordrer borgere til at sørge for at anvise deres NemKonto inden den 12. august. Ifølge selvstyret er den første offentlige lønudbetaling fredag den 18. august, hvor lønnen går igennem via den anviste NemKonto.

- Det er nemt at anvise en bankkonto som din NemKonto. Du skal bare logge ind på din netbank via en internetbrowser, og derinde angive hvilken konto der skal være din NemKonto, skriver selvstyret.

NemKonto kan også sikres ved at anvise kontoen via nemkonto.dk, hvor man benytter MitID.

Du kan læse mere om, hvordan du anviser en konto som din NemKonto på Sullissivik.gl.