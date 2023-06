Få styr på Nemkonto før august

Redaktionen Søndag, 04. juni 2023 - 08:16

Alle borgere og virksomheder i Grønland, der modtager offentlige betaler skal have oprettet en NemKonto fra 12. august.

Det meddeler Selvstyret i en pressemeddelelse.

En NemKonto er den bankkoto, som alle offentlige myndigheder udbetaler penge til, og som borgere allerede har i forvejen. Borgeren kan selv vælge hvilken af sine bankkonto, man ønsker at benytte som sin NemKonto.

- Borgere og virksomheder skal selv registrere sin NemKonto for at få udbetalinger fra de offentlige efter den 12. august, skriver selvstyret.

Omkring halvdelen mangler

Hver anden – 20.500 ud af i alt 43.500 borgere – mangler at få det gjort, viser tal fra Digitaliseringsstyrelsen.

Det er til gengæld forholdsvis nemt og hurtigt via sin netbank at anvise en konto som NemKonto. Det kræver blot, at man har et MitID. 2.500 borgere ud af 33.000 borgere mangler dog endnu at oprette et MitID, viser tal fra Digitaliseringsstyrelsen.

LÆS OGSÅ: Tusindvis af borgere risikerer ikke at kunne modtage penge fra det offentlige

- Med NemKonto bliver det lettere for borger og virksomheder, da det ikke længere er nødvendigt at oplyse kontonummer til de forskellige myndigheder, da de alle vil benytte den konto borgeren eller virksomheden har udpegede som NemKonto, skriver selvstyret.

De offentlige får ikke adgang til den enkelte borgers konti, når der oprettes NemKonto. De offentlige myndigheder kan kun overføre penge til NemKontoen, og de kan hverken trække penge på kontoen eller se kontobevægelser.

Borgere kan registrere deres NemKonto i deres netbank eller ved at henvende sig i deres bank. Der er også mulighed for at registrere sin NemKonto på www.nemkonto.dk.