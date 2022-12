Kampen om mineraler i Sydgrønland fortsætter

Merete Lindstrøm Onsdag, 21. december 2022 - 11:46

Energy Transition Minerals har indsendt en tilføjelse til deres ansøgning om en udnyttelseslicens til sjældne jordarter og uran som biprodut på Kuannersuit ved Narsaq i Sydgrønland. Tilføjelsen foreslår et alternativt mineprojekt, hvor Uran ikke sælges men anses for affaldsmateriale og deponeres med resten af tailings fra projektet.

Virksomheden skriver dog, at de udtrykkeligt fastholder den oprindelige ansøgning om udnyttelseslicens for alle kommercielt levedygtige mineraler på Kvanefjeldet (inklusive uran). Uran er beregnet til at indbringe virksomheden 50 millioner dollars.

Naalakkersuisut behandler sagen

Departementschef i Departement for Råstoffer og Justitsområdet, Jørgen Hammeken Holm, bekræfter overfor Sermitsisaq.AG, at der er sket nyt i sagen om mineprojektet ved Kuannersuit.

- Vi har modtaget noget materiale fra dem (Energy Transition Minerals) men vi har ikke haft adgang til de underliggende dokumenter endnu. I øjeblikket overvejer Naalakkersuisut, hvordan det skal sagsbehandles.

Ud over tilføjelserne i ansøgning om en udnyttelsestilladelse så har selskabet fået fornyet sin efterforskningstilladelse i tre år.

Det sker mens Selvstyret har sendt et afslag på udvindingstilladelsen i høring hos Energy Transition Minerals.

- Det skal man gøre i henhold til loven. Vi kan kun kræve, at tilladelsen bliver tilbagekaldt, hvis ikke virksomheden har opfyldt deres forpligtelser. Da de har gjort, som de skulle, så har de ret til en forlængelse af efterforskningstilladelsen, fortæller departementschef Jørgen Hammeken Holm.

Afslaget trækker ud

Tilbage i juli sendte Departement for Råstoffer og Justitsområdet et udkast til et afslag om en udvindingstilladelse til daværende Greenland Minerals, som selskabet i udgangspunktet havde fire uger til at komme med bemærkninger til.

Greenland Minerals kommercielle manager, Garry Frere, oplyste i september til Sermitsiaq.AG, at selskabet forventede at afsende svar i slutningen af oktober. Men det er endnu ikke sket her fire måneder senere, og det er der en forklaring på, oplyser departementschefen.

- Energy Transition Minerals har bedt om aktindsigt i hele sagen og det har de ret til. Det sagsbehandler vi i øjeblikket og forventer, der kommer en administrativ besvarelse i denne uge.

Når det sker, vil selskabet få udleveret en lang række dokumenter, hvorefter der fastsættes en ny frist for at svare på høringen på afslaget af udvindingstilladelsen.