Greenland Minerals skifter navn

Anders Rytoft Torsdag, 10. november 2022 - 13:52

Torsdag har Greenland Minerals officielt ændret navn til Energy Transition Mineral.

Det fremgår af en bekendtgørelse på det australske mineselskabs hjemmeside. En beslutning, som er truffet af selskabets aktionærer.

Selskabet, som blev etableret i 2007, hed oprindeligt Greenland Mining and Energy. Det er altså ikke første gang, at Energy Transition Mineral skifter navn, men det er første gang, at Grønland ikke indgår i navnet.

Voldgiftssag

I 2021 ændrede selskabet strategi i Grønland efter mange års forsøg på at få tilladelse til at udvinde sjældne jordarter i Kuannersuit ved Narsaq.

Det skete i kølvandet på forbuddet mod udvinding og efterforskning af uran. Selskabet har siden truet Grønland og den danske stat med en voldgiftssag - og på trods af forbuddet er selskabet langt fra klar til at trække sig fra deres projekt på Kuannersuit.

Selskabet kræver med voldgiftsagen at få lov til at fortsætte arbejdet.

Får de en blank afvisning, så kræver Energy Transition Mineral, at selskabet som minimum får de 130 millioner australske dollars tilbage, som de har investeret. Selskabet vil ovenikøbet have det beløb tilbage, som selskabet går glip af i estimeret indtjening, hvis de ikke får lov at fortsætte med projektet.

Det forventes, at voldgiftssagen nemt kan komme til at vare i flere år. En sag, som departementschefen i Departement for Råstoffer og Justitsområdet, Jørgen Hammeken Holm, forventer, bliver afvist.