Kampen om Jern og Metalskolen fortsætter

Politikerne diskuterer fortsat om hvorvidt Jern- og Metalskolen skal flyttes fra Nuuk til Sisimiut eller ej. Siumut i Sisimiut modsiger nu Demokraternes udmelding om, hvorforargument for at skolen ikke skal flyttes.

Demokraterne mener nemlig, at lærerne i Nuuk har talt deres sag og frygter at uddannelsesniveauet vil falde, hvis man flytter skolen, og lærerne ikke følger med.

Det falder ikke i god jord hos Siumut i Sisimiut.

- Anlægsprojekter i Nuuk er bemandet bl.a. med mange tømrer, vvs-energimontører samt bygningsmalere, som er uddannet i Bygge og Anlægsskolen i Sisimiut, og det er vigtigt at pointere at kvalitetsniveauet ikke er faldet fordi skolen ligger uden for Nuuk. Derfor kan vi med sikkerhed flytte Jern og Metal Skolen til Sisimiut uden at forringe uddannelsesniveauet, siger Siumuts Poul Olsen i Sisimiut.

Der findes andre kompetente lærere

Demokraatit opfordrer Naalakkersuisut til at lytte til lærerne i Nuuk og tage den ”rigtige beslutning”, da lærerne har talt deres sag. Siumut mener derimod, at man sagtens kan finde andre kompetente ansatte til skolen, hvis skolen bliver flyttet til Sisimiut.

- Bygge og Anlægsskolen i Sisimiut har ansatte som er kompetente. Derfor er vi i Siumut Sisimiut ikke i tvivl at, man kan finde andre kompetente medarbejdere, som kan erstatte de ansatte som vælger at blive i Nuuk, siger Siumut i Sisimiut.

De mener heller ikke, at de økonomisk forsvarligt at have to uddannelsessteder, som Kommuneqarfik Sermersooqs borgmester foreslår.

- Sisimiut er god tekniskuddannelsessted. Hvis håndværker uddannelse skal højnes kan vi ikke undvære at håndværker uddannelser samles i et sted, understreger Poul Olsen.