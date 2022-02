Demokraatit: Uddannelsesniveauet falder hvis Jern -og Metal skolen flyttes

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 17. februar 2022 - 16:00

Uvished om Jern -og Metal skolen skal flyttes til Sisimiut har stået på i mange år. Det er Demokraternes kommunalbestyrelsesmedlem i Sermersooq, Justus Hansen ved at være godt træt af. Han mener nemlig, at lærerne har talt deres sag og endnu engang oplyst, at de ikke har lyst til at flytte med til Sisimiut.

LÆS OGSÅ: Planerne om at flytte Jern- og Metalskolen sparkes igang igen

- Her i starten af februar udtrykte en enig lærerstab stor bekymring for flytteplanerne, og det kom til offentlighedens kendskab, at ingen af lærerne havde planer om at flytte med til Sisimiut. Den tager vi lige igen. Ingen af lærerne havde lyst til at flytte med til Sisimiut, siger Justus Hansen og fortsætter:

- Sagt anderledes, så vil en flytning af Jern- og Metalskolen betyde et enormt kompetencetab for skolen, hvilket igen vil medføre dalende kvalitet på uddannelsen. Det kan vi som samfund ikke være tjent med, siger Justus Hansen.

Skab tryghed og træf en beslutning

Det er Naalakkersuisoq for uddannelse Peter Olsen som har sparket sagen i gang igen efter kritik fra Qeqqata Kommunia over at sagen lå stille. Derefter har lærerne udtrykt bekymring for flytningen, da de ansatte ikke har lyst til at flytte med til Sisimiut.

LÆS OGSÅ: De ansatte vil ikke flytte

Justus Hansen mener, at det er på tide, at lytte til lærerne og andre ansatte, som har mere end 50 års erfaring.

- Jeg konstaterer derfor med stor beklagelse, at Naalakkersuisoq for Uddannelse nu igen har skabt usikkerhed ved at erklære, at det fortsat er planen at flytte Jern- og Metalskolen til Sisimiut. Det er og bliver en dårlig plan, og jeg skal på det kraftigste opfordre til, at denne plan bliver omgjort, siger Justus Hansen og afslutter:

- Lad os nu bare en gang for alle træffe den rigtige beslutning, og dermed skabe tryghed hos elever og ansatte. Lad os en gang for alle blive enige om, at Jern- og Metalskolen er placeret i Nuuk, og der skal den blive ved med at være, siger Justus Hansen.