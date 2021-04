Kalistat Lund: Vandkraft er en del af visionen om selvforsyning

Merete Lindstrøm Onsdag, 28. april 2021 - 10:59

Den nye Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund, understreger, at projekter med vandkraft er højt prioriteret for den nye koalition.

- En udbygning af vandkraftværket ved Buksefjorden står højt på min og Naalakkersuisuts dagsorden. Det samme gør opførelsen af et nyt vandkraftværk til Qasigiannguit og Aasiaat, som er skrevet ind i vores koalitionsaftale.

LÆS OGSÅ: Der er udløbsdato på buksefjorden

Værket ved Buksefjorden som forsyner Nuuk kan snart ikke følge med befolkningstilvæksten mere.

Søen kan ikke følge med

Et estimat fra Nukissiorfiit viser, at den sø, der bruges nu, vil nå et kritisk niveau i 2024, hvor man ikke kan tappe mere vand end det, der løber ind i søen i form af nedbør.

Hvis ikke værket udbygges, skal man have gang i oliekedlerne for at forsyne hele hovedstadsområdet med el og varme, og det kan blive en dyr fornøjelse. Men udvidelsen af værket i Buksefjorden er blevet forsinket med god grund, påpeger Kalistat Lund.

- Sidste år blev Grønlands økonomi alvorligt ramt af COVID-19. Det havde været uansvarligt at igangsætte milliardinvesteringer, før vi havde bedre overblik over økonomien, siger han.

Skal have tjek på finanserne

Den nye naalakkersuisoq for finanser, Asii Chemnitz Narup, er i fuld gang med et kasseeftersyn på landets finanser, og derefter kan koalitionen begynde at gå mere konkret til værks med projekterne, som er en del af koalitionsaftalen.

LÆS OGSÅ: Asii igangsætter stort kasseeftersyn

I aftalen står der, at der skal etableres vandkraftværk ved Qasigiannguit og at vandkraftværket ved Nuuk skal udvides.

- Investeringerne i vandkraft ligger i direkte forlængelse af Naalakkersuisuts visioner om at forøge den grønne energiproduktion og øge vores selvforsyningsgrad, siger Kalistat Lund.